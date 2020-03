'Zatvoriti škole, platiti dopust i uvesti moratorije na kredite'

Mi u SDP-u već neko vrijeme pratimo razvoj situacije i stalno zasjedamo o temi koronavirusa sa našim zdravstvenim i gospodarskim savjetom. Danas predstavljamo set mjera za ublažavanje negativnih posljedica koji će ova pandemija ostaviti na građane i gospodarstvo, istaknuo je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na današnjoj konferenciji za medije.

- SDP još jednom naglašava da su sigurnost i zdravlje naših građana na prvom mjestu, posebno apeliram na sve građane da vode brigu o starijim sugrađanima koji su najizloženija skupina. Zahvaljujemo svim službama, liječnicima, medicinskim sestrama, epidemiolozima te svima drugima koju su uključeni u borbu protiv epidemije, na nesebičnom trudu kako bi Hrvatska u što manjoj mjeri bila pogođena ovom situacijom. Zalažemo se za zatvaranje škola, fakulteta i vrtića u cijeloj Hrvatskoj. Kako bi se osigurala skrb o djeci treba za barem jednog roditelja osigurati plaćeni dopust - istaknuo je Bernardić te pozvao sve sugrađane da s velikim oprezom i odgovornošću, kao i do sada, pristupaju ovom problemu te da slijede upute nadležnih institucija.



- Pozivamo nadležne državne službe da osiguraju dovoljne kapacitete za smještaj i zbrinjavanje građana koji bi bili potencijalno zaraženi koronavirusom, kao da i sva potrebna sredstva i opremu za zaštitu, posebno na ljude koji su na tzv. prvoj liniji obrane. Evidentan je pad u zadnjih 15 dana u turizmu, ako se takav trend nastavi bit će to itekakav udar na državni proračun. No pad se ne očekuje samo u turizmu, već nažalost možemo očekivati pad proizvodnje, pad izvoza i pad potrošnje - istaknuo je Bernardić te dodao kako će velike posljedice imati poduzetnici te kako je njihova intencija sačuvati gospodarstvo i radna mjesta, pogotovo u turizmu koji je direktno i najviše pogođen.

Naveo je da sve mjere i akcije treba podijeliti na:1) Kratkoročne – koje će pomoći poduzetnicima i radnicima koji su izloženi utjecaju koronavirusa. Pri tome, treba utvrditi jasne kriterije za utvrđivanje utjecaja koronavirusa na poslovanje tih poduzeća;2) Dugoročne – antirecesijske mjere koje bi trebale spriječiti dugoročne posljedice smanjenja gospodarske aktivnosti koje su akutno izazvane koronavirusom.U okviru kratkoročnih mjera nužno je, kaže, zaštititi radnike i građane.Zaštita radnika i građana:a)– prava i obveze radnika koji zbog koronavirusa ostaju u samoizolaciji ili karanteni – ljudi ne smiju biti penalizirani. Naime, danas ljudi dobivaju naknadu tek nešto veću od 2.000 kuna što nije dovoljno za život niti za plaćanje temeljnih obveza (kredita, režija, i slično)… Ukoliko je potrebno, pozivamo Vladu da u hitnoj proceduri prilagodi zakone kako bi radnici bili adekvatno plaćeni u vrijeme dok borave u izolaciji.b)uvjetovane krizom koronavirusa u vremenu dok kriza intenzivno traje, na primjer – u slučaju odbijanja posla uslijed povećanog zdravstvenog rizika izazvanog zdravstvenim stanjem, dobi ili nekim drugim rizičnim čimbenikom vezanim za pojedinog radnikac)u svim slučajevima gdje je to mogućed)građana s nužnim dobrima i uslugamae) Mogućeu slučaju da radnici ostanu bez posla zbog smanjene ekonomske aktivnosti uzrokovane koronavirusom

Ono što je nužno, pokrenuti kroz hrvatsko predsjedanje EU inicijativu da se propozicije korištenja Fonda solidarnosti EU prilagode novonastaloj situaciji te da se omogući saniranja direktnih gospodarskih šteta uzrokovanih corona virusom.



Predsjednik Središnjeg savjeta Branko Grčić predstavio je mjere za likvidnost i održanje radnih mjesta (zaposlenosti):



a) Garancije za kredite za obrtna sredstva (zbog usporavanja aktivnosti, smanjenih prihoda i usporene naplate prihoda – a kako bi se moglo npr. isplatiti plaće bez interventnog otpuštanja radnika) – nositelji moraju biti država, i njezine agencije - HBOR i HAMAG-BICRO te uz pomoć EU institucija i garancijskog fonda u osnivanju.

b) Moratorij na otplatu već ugovorenih kreditnih obveza poduzeća i građana – prolongacija otplate kredita u narednih nekoliko mjeseci (npr. 6+6 mjeseci ovisno o trajanju krize), pri čemu se moratorij treba primijeniti i na ratu i na pripadajuće kamate.

c) Obustava i/ili prolongacija uplata akontacija za porez na dobit (očekivanja su negativna, dobit je upitna u ovoj godini pa nema smisla unaprijed opteretiti ugroženu likvidnost poduzeća – trošak za državu je izvjestan, a likvidnost države pokriti kratkoročnim zaduživanjem koje je trenutno povoljno s obzirom na minimalnu visinu kamate.)

d) Revidirati obveze plaćanja paušalnog poreza na dohodak i paušalne turističke pristojbe za privatne iznajmljivače u skladu s očekivanim utjecajem corona virusa na skraćenje ovogodišnje turističke sezone (na primjer, ukidanje obveze plaćanja poreza i pristojbe za 2. kvartal 2020, a u slučaju nastavka krize razmotriti potpuno ukidanje obveze plaćanja za 2020. godinu)

U okviru DUGOROČNIH, ANTIRECESIJSKIH MJERA:

a) Planirati intenziviranje javnih ulaganja – osobito iz EU fondova. U tom kontekstu pokrenuti planirane projekte za koje se SDP zalaže – briga za starije, stanogradnja za najam, i slično.

b) Kontrolirati rashodnu stranu proračuna zbog očekivanog pada proračunskih prihoda uslijed gospodarskih šteta i usporavanja gospodarskog rasta. Izbjeći povećanje poreznog opterećenje kako bi se krpale potencijalne rupe u proračunu. Kontrolu usmjeriti prema neproduktivnih rashodima, te prema reformama koje do sada nisu niti započete niti provedene.

c) Smanjiti stopu PDV-a u turizmu i ugostiteljstvu sa 13% na 10% - što bi u srednjem roku omogućilo turističkom sektoru lakši i brži oporavak od posljedica krize.

d) Povećanje kreditne aktivnosti HBOR-a koja je trenutno dvostruko manja nego 2015. godine.

e) Na razini EU djelovati u smjeru mjera i poticaja koji bi trebali spriječiti globalnu recesiju i recesiju na razini EU – zalaganje za veću razinu solidarnosti u ovim uvjetima: Vlada mora biti puno proaktivnija u tom smislu s obzirom da Hrvatska trenutno predsjeda Europskim vijećem. Očekujemo od Vlade da se u tom procesu adekvatno valorizira utjecaj specifičnosti gospodarske strukture na štete koje će corona virus uzrokovati. Pri tome, mislimo posebno na najpogođeniji sektor turizma koji u strukturi hrvatskog gospodarstva sudjeluje u velikom postotku, a samim tim očekujemo i adekvatan tretman pri odlučivanju o pomoći i potporama iz EU.



EU garancijski fond (25 mlrd. Eura) – potencijalna sredstva ugraditi u predložene domaće mjere.



EU fondovi – ESI – prilagoditi kriterije korištenja sredstava novonastaloj situaciji na način da se poveća fleksibilnost u korištenju, odnosno prenamjeni sredstava za veću potporu gospodarstvu, odnosno privatnom sektoru (danas nije više teško procijeniti u kojim segmentima će ostati neutrošena sredstva, a ta sredstva prenamjeniti u svrhu saniranja šteta od koronavirusa)



Predsjednik SDP-ovog Savjeta za gospodarstvo Josip Tica iznio je podatke o dosadašnjem stanju i efektima koronavirusa na turizam i cjelokupno gospodarstvo. “Realni sektor će biti pogođen, ne samo turizam. Ključno će biti osigurati financiranje, gdje veliku ulogu igra HAMAG-BICRO, HBOR, Europski socijalni fond. Treba utjecati na to da se sredstva raspoređuju po tome koliko je koja zemlja pogođena, a najviše su pogođene one zemlje koje imaju najveći udio turizma u BDP-u. Tu je predvodnik Hrvatska, a slijede nas Portugal i Grčka,” istaknuo je Tica te dodao da je sad idealna situacija za smanjenje PDV-a u turizmu.

- Nismo za podizanje ikakvih poreza jer bi to bilo gašenje vatre dolijevanjem ulja. Treba pomoći poduzetnicima - zaključio je Tica.

