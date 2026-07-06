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Zaustavili ih na A1 kod Nadina i našli više od 1,5 kg droge: Imali heroin, hašiš, amfetamine...

Piše HINA,
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Zaustavili ih na A1 kod Nadina i našli više od 1,5 kg droge: Imali heroin, hašiš, amfetamine...
Foto: PU zadarska
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Tijekom pretrage policajci su u vozilu pronašli veći novčani iznos za koji se sumnja da potječe od počinjenja kaznenog djela te digitalna vaga za precizno mjerenje droge....

Zadarska policija prijavila je 27-godišnjaka nakon što je tijekom kontrole prometa na autocesti A1 kod Nadina, u nedjelju oko 11.30, zaustavila automobil zagrebačkih oznaka i u njemu pronašla nešto više od 1,5 kilograma raznih vrsta droge.

Kako je izvijestila Policijska uprava zadarska, prometni policajci su zaustavili automobil zagrebačkih oznaka kojim je upravljao hrvatski državljanin dok se na mjestu suvozača nalazio 27-godišnji hrvatski državljanin.

Foto: PU zadarska

Kako se tijekom policijskog postupanja iz vozila osjetio intenzivan miris marihuane, vozilo je pregledao policijski pas za detekciju droga koji je tom prilikom pozitivno reagirao na prisutnost droge u unutrašnjosti automobila.

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Muškarci su uhićeni dok je vozilo premješteno u prostor policije, gdje je na temelju naloga suca istrage Županijskog suda u Zadru, obavljena pretraga kojom je, skriveno u međuprostoru između tovarnog prostora i kabine vozača, pronađeno 664 grama kokaina, 458 grama amfetamina, 346 grama hašiša i 94 grama marihuane.

Također, tijekom pretrage policajci su u vozilu pronašli veći novčani iznos za koji se sumnja da potječe od počinjenja kaznenog djela te digitalna vaga za precizno mjerenje droge. 

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Droga, novac i vaga su oduzeti od suvozača te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 27-godišnji suvozač predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave zadarske dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru. 

Zadarska policija dodaje da je muškarac koji je upravljao vozilom pušten na slobodu nakon provedenog kriminalističkog istraživanja

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