Zavadlav na sudu: Među 12 svjedoka otac, brat i tihi heroj koji ga je vidio s Kalašnjikovom

Ante i Stanislav Zavadlav mogli bi rasvijetliti okolnosti koje su dovele do strašnog zločina, no mogu iskoristiti pravo i odbiti svjedočenje. Ovaj tjedan bi trebao iskaz dati i tihi heroj koji je vjerojatno spriječio veći pokolj

<p>Ukupno bi u iduća dva dana trebalo biti ispitano 12 svjedoka te u petak tim vještaka iz Vrapča koji su obavili kombinirano psihijatrijsko-psihološko vještačenje <strong>Filipa Zavadlava</strong> (25).</p><p>Upravo se naime mladiću optuženom za trostruko teško ubojstvo, za što može dobiti do 50 godina zatvora, nastavlja suđenje pred Županijskim sudom u Splitu, uz pojačane sigurnosne mjere kao i na prethodnim ročištima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zavadlav u zatvorskom krugu šeće sam</strong></p><p>Filip Zavadlav dolazi iz zatvora u Gospiću, a splitski sud je pod posebnom pažnjom policije, od samog ulaza do “strateških” lokacija na prilazima zgradi.</p><p>Tim više jer je danas predviđeno saslušavanje <strong>Ante i Stanislava Zavadlava</strong>, oca i brata optuženog za “varoški masakr”. Obojica bi mogli rasvijetliti okolnosti koje su, prema optužnici, dovele do strašnog zločina, dakle prijetnje, zlostavljanje i ucjene upućene prema njima, kao i obiteljsku situaciju Zavadlavovih u stanu na Skalicama...</p><p>Međutim, Ante i Stanislav mogu iskoristiti svoje pravo kao “privilegirani” svjedoci, najbliža rodbina optuženog, te bez posljedica odbiti bilo kakvo svjedočenje.</p><h2>Vježbao gađanje iz Kalašnjikova</h2><p>Pozvana su još trojica svjedoka, među kojima i neki koji nisu ispitani u istrazi. Pozvao ih je <strong>Žarko Štrbac</strong>, tužitelj u ovom predmetu, jer su im poznate okolnosti kako je Filip Zavadlav vježbao gađanje iz Kalašnjikova danima i tjednima prije zločina.</p><p>Svjedok <strong>Mario Bašić</strong>, kojeg je pak predložio odvjetnik <strong>Željko Lubina</strong> (zastupa <strong>Milenu Torlak</strong>, majku žrtve), jer je navodno upravo Bašić trebao biti tog dana na motoru umjesto Torlaka, do srijede ujutro nije primio službeni poziv.</p><p>U četvrtak bi, između ostalih, trebala biti ispitana stanodavka kod koje je Filip Zavadlav unajmio garsonijeru, časna sestra koja bi također govorila o mentalnom stanju optuženog neposredno prije zločina, ali i socijalni radnik, tihi heroj ovog slučaja, čovjek koji je vjerojatno spriječio veći broj žrtava.</p><p>Prepoznao je, naime, Filipa Zavadlava na snimci gdje šeta kaletama s kalašnjikovom u ruci, nazvao njegovu obitelj da bi de facto dogovorio predaju u kafiću Borsalino...</p><p>Optužnicom se tereti za teško ubojstvo <strong>Marina Bobana</strong> (25), <strong>Jurice Torlaka</strong> (38) te <strong>Marina Ožića Paića</strong> (25), da je 11. siječnja ove godine “...prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog kruga koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno, na protupravan način nabavio AP Kalašnjikov s većom količinom streljiva...”</p><p>Ubio ih je ispalivši najmanje 36 metaka iz automatskog oružja, u Kamenitoj ulici pak nije našao Jerka Malvasiju koji je trebao biti još jedna žrtva.</p><p>Šetajući Velim Varošem pa Skalicama bacio je Kalašnjikov u kontejner, otišao kući te potom prema Borsalinu, gdje je uhićen dva i pol sata kasnije, dok je taj dio grada doslovno bio pod policijskom opsadom.</p>