'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brazilska kućna pomoćnica koja je sudjelovala u ubojstvu supruge svog ljubavnika u Virginiji, samo nekoliko mjeseci prije stravičnog zločina objavljivala je na društvenim mrežama zaljubljene selfije sa svojim starijim partnerom u zločinu. Fotografije prikazuju bizaran i morbidan uvod u jedan od najšokantnijih slučajeva koji su potresli američku javnost, piše New York Post.

Juliana Peres Magalhães (25) i oženjeni agent američke porezne uprave (IRS) Brendan Banfield (40) besramno su pozirali krajem 2022. godine. Serija fotografija, koje su prošlog tjedna prikazane poroti na suđenju Banfieldu, otkriva par kako se mazi u pjenušavoj kupki, dodiruje ispod stola, pa čak i kako vježbaju pucanje u streljani.

Na jednoj od fotografija, snimljenoj samo dva mjeseca prije ubojstva, Magalhães je napisala:

"O, moj Bože, tako sam ludo zaljubljena, opčinjena sam od srpnja prošle godine."

Foto: New York Post

Smrtonosna afera i morbidan plan

Njihova veza započela je u ljeto 2022. godine, nedugo nakon što je Magalhães došla raditi kao kućna pomoćnica u dom Banfieldovih kako bi se brinula o njihovoj četverogodišnjoj kćeri. Idila nije dugo trajala. Prema svjedočenju Brazilke, Banfield je ubrzo počeo govoriti kako se želi "riješiti" svoje supruge Christine (37) umjesto da se razvede od nje, jer nije želio plaćati alimentaciju niti dijeliti skrbništvo nad djetetom, piše CNN. Tada su počeli kovati jeziv plan. Prema tužiteljstvu, par je napravio lažni profil na ime Christine Banfield na jednoj fetiš aplikaciji kako bi namamili muškarca koji bi im poslužio kao žrtveno janje.

Njihov izbor pao je na Josepha Ryana (38), kojeg su uvjerili da ga Christine poziva u svoj dom kako bi odglumili fantaziju o silovanju. Ryan je mislio da sudjeluje u dogovorenom BDSM scenariju, nesvjestan da ulazi u smrtonosnu zamku. Prema detaljnom planu koji je tužiteljstvo iznijelo na sudu, Ryan je dobio precizne upute:

"Vrata će biti otključana. Christine će spavati. Dođi ravno gore. Zaveži je. Siluj je. Jednostavno i zabavno."

Foto: police

Mislio da sudjeluje u BDSM akciji

Ryan nije znao da je u cijeloj priči žrtveno janje i da je suprugov plan bio zateći ga kako mu siluje ženu. Suprug bi ga u tome spriječio i ispao bi junak. Na dan ubojstva, Banfield je čekao u obližnjem McDonald'su, dok je Juliana glumila da vodi dijete u zoološki vrt, a zapravo je motrila na Ryanov dolazak. Kad je Ryan ušao u kuću, pozvala je Banfielda.

On se vratio, ušao u spavaću sobu i ustrijelio Ryana, a zatim je, tvrdi Juliana, nožem kojeg je Ryan donio na njegov zahtjev, višestruko izbo svoju suprugu u vrat.

Foto: New York Post

Juliana je priznala da je i sama pucala u Ryana kada je vidjela da se još miče. Nakon toga, pozvali su policiju i sve prikazali kao samoobranu od provalnika koji je napao Christine.

Cijeli slučaj tužiteljstva uvelike se oslanja na iskaz Juliane Peres Magalhães, koja je u zamjenu za svjedočenje protiv ljubavnika priznala krivnju za ubojstvo iz nehaja.