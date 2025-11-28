Zavidna Mikulićeva kolekcija oružja: Imao je prestižne puške, a lovac je bio gotovo 20 godina

Bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića prati glas strastvenog lovca. Ljubav prema lovu i oružju nikad nije skrivao, no nije se time pretjerano hvalio. U imovinskoj kartici tako je naveo dva pištolja, lovački revolver te sedam lovačkih puški, užlijebljenu cijev i izvlakač Blaser.

- Lovac sam od 1997. godine, dio oružja koje imam naslijedio sam od roditelja, točnije pokojnog oca, a drugi dio sam kupio. Pucam samo u lovištu, i to jako malo. Nažalost, nemam puno vremena za to - rekao nam je Mikulić u ožujku ove godine. Uz tip oružja naveo je i procijenjenu vrijednost svakog od njih u trenutku podnošenja imovinske kartice.

Tako je najnižu vrijednost, tek 66,36 eura, naveo za pištolj Bernardelli 7.65 mm Browning iz 2007. godine. Najviše, na 6886,99 eura procijenio je lovačku pušku s užlijebljenim cijevima Blaser R-8 300 Winchester Magnum iz 2020. godine. Uz nju ima i užlijebljenu cijev Blaser R-8 30-06 vrijednosti 2100 eura te izvlakač Blaser R-8 vrijedan 600 eura. Ima još jednu lovačku pušku Blaser K-95 30R iz 2016. godine, koju je procijenio na 1000 eura.

- Većina deklarirane vrijednosti navedenog oružja ne odgovara stvarnoj tržišnoj vrijednosti, riječ je o manjim iznosima. Generalno gledajući, za većinu oružja navedena cijena je znatno manja od stvarne cijene - rekao nam je Dubravko Gvozdanović, stručnjak za balistiku, hladno i vatreno oružje referirajući se na podatke objavljene u medijima o Mikulićevu oružju. Na pitanje može li općenito dati ocjenu kolekcije, kaže da ono što tu vrijedi izdvojiti su Blaserove puške, koje se smatraju prestižem u lovačkim krugovima.

- Vjerojatno ima i neku rezervnu cijev ili nekakav umetak za pušku. Navedene su gole puške, nitko tu nije uračunao dodatnu opremu poput optičkih ciljnika. Optički ciljnici nerijetko znaju biti čak dva do tri puta skuplji od samog oružja - kaže stručnjak. Nastavlja da bi za detaljniju analizu trebalo vidjeti, primjerice, kakav je kundak na oružju, jer on može biti jeftini sintetski, a može biti i drveni, drveni rezbareni ili po narudžbi.

S obzirom na Mikulićevu funkciju, s obzirom na imidž koji gradi i pokušava pokazati u javnosti, sumnja da bi on u lov dolazio kao neki “običan” lovac, već to vjerojatno čini s komadom oružja s kojim mora ostaviti dojam.

Iz podataka u imovinskoj kartici, naglašava, ne može se vidjeti u kakvom je stanju oružje niti koju dodatnu opremu posjeduje.