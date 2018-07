Završena prva nagradna igra Auto salona Kramar

Završena je prva nagradna igra Auto salona Kramar „Plati jedan, vozi dva“. Nakon četiri mjeseca i više od 400 vjernih kupaca, u četvrtak 05. lipnja izvukli smo dobitnika luksuznog automobila BMW X1. U našem salonu u Zagrebu, na adresi Kovinska 9A na Jankomiru, proslavljeni glumac Goran Bogdan izvukao je sretnog dobitnika, gospodina Brunu Mikuličića iz Podstrane, koji će uživati u vožnji nagradnim automobilom još dugi niz godina, a kako je u našem salonu već kupio dva automobila, BMW je njegova treća sreća. Sretnom dobitniku, Auto salon Kramar Hrvatska želi uspješnu, sigurnu vožnju te puno sretnih kilometara sa svim Kramarovim vozilima.

Ovim putem, Auto salon Kramar Hrvatska se zahvaljuje svim kupcima koji su sudjelovali u našoj nagradnoj igri, a mi ćemo i dalje nastaviti nagrađivati svoje vjerne kupce. Do iduće prilike pozivamo vas da pogledate kompletnu ponudu od preko 300 vozila na askramar.hr ili posjetite naše poslovnice u Zagrebu na adresi Kovinska 9A i Kaštel Lukšiću, na adresi Ivana Pavla II broj 234, gdje možete pronaći najbolje brandove rabljenih automobila na jednom mjestu. Budite i dalje s nama na našim društvenim mrežama (facebook i instagram), kontaktirajte nas i postanite dio velike obitelji sretnih i zadovoljnih vlasnika limenih ljubimaca.

AS Kramar – za klasu bolji!

Auto salon Kramar d.o.o. bavi se uvozom i prodajom rabljenih vozila iz Njemačke. Sva vozila posjeduju certifikat o proizvođaču i servisnu evidenciju. Pri kupovini vozila u Auto salonu Kramar dobivate pismeno jamstvo od 12 mjeseci, te doživotno jamstvo na porijeklo vozila i kilometre.

Tvrtka je osnovana 2015. godine i pripada grupaciji Kramar koja posluje već 15 godina u Njemačkoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U ponudi Auto salona Kramar je oko 300 vozila, a svaki tjedan dolazi cca 30 novih vozila. Dolazak vozila možete pratiti na našoj web stranici u dijelu “Vozila u dolasku”. Na našoj stranici također možete pogledati sva vozila koja su trenutno u ponudi kao i sve podatke o njima. Ako odlučite osobno doći u naš salon, naše osoblje će Vam pri Vašoj posjeti biti na usluzi, pružiti Vam sve potrebne informacije i tako pomoći pri odabiru Vašeg vozila.



