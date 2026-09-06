Završeno natjecanje u Baranji: Titule najboljih orača na svijetu idu u Francusku i Sloveniju...

Na imanju Mitrovac u Baranji zatvoreno je 71. Svjetsko prvenstvo u oranju na kojem je više od 50 najboljih orača iz 25 država svijeta odmjerilo snage u kategorijama plugova ravnjaka i premetnjaka, a titule su odnijeli Matej Sinic iz Slovenije i Mathieu Cormoreche iz Francuske.

Matej Sinic odnio je titulu svjetskog prvaka u kategoriji plugova ravnjaka, dok je Mathieu Cormoreche pobijedio u kategoriji plugova premetnjaka, priopćio je u nedjelju organizator. Njihova izvanredna vještina otvaranja brazde, ujednačenost i pravac oranja ocijenjeni su najvišim ocjenama međunarodnih stručnih sudaca Svjetske oračke organizacije (WPO).

Hrvatski predstavnici koji su nastupili na prvenstvu, obojica dolaze iz Koprivničko-križevačke županije. Saša Višak u kategoriji plugova ravnjaka zauzeo je 13. mjesto, a Josip Martinović u kategoriji plugova premetnjaka 14. mjesto, u jakoj međunarodnoj konkurenciji.

“Naši orači zadovoljni su postignutim plasmanom i smatraju da je to trenutni doseg, jer ostali orači iz svijeta imaju puno više iskustva i nastupa na svjetskim prvenstvima”, navodi se u priopćenju.

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Tugomir Majdak naglasio je da oranje i dalje ostaje ključna agrotehnička operacija. Cilj im je podučiti mlade poljoprivrednike pravilnom korištenju suvremenih poljoprivrednih strojeva i mehanizacije kako bi osigurali stabilne prinose.

Majdak je čestitao pobjednicima, a za hrvatske natjecatelje je rekao da ostvaruju napredak i skupljaju iskustvo te vjeruje da će uskoro i oni konkurirati za najviša mjesta na postolju.

Posjetitelji su tijekom manifestacije imali priliku uživati u bogatom popratnom programu, sajmu poljoprivredne mehanizacije, prezentaciji lokalnih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te gastronomskim specijalitetima regije.

Organizaciju tog globalnog događaja proveli su Svjetska oračka organizacija (WPO), Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača (HUONO), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i drugi partneri i suorganizatori, uz podršku sponzora i lokalne zajednice.

Sljedeće, 72. izdanje ovog prestižnog natjecanja održat će se u Keniji, 2027. godine.

Pobjednici nisu krili zadovoljstvo osvojenim titulama, ali su i ukazali na teške uvjete na njivi zbog suhe zemlje.

Obojica su primila statuu Zlatni plug za najboljeg svjetskog orača.

Mathieu Cormoreche, koji uzgaja žitarice i povrće u ekološkom uzgoju, rekao je da je mjesto prekrasno, ali je tlo pomalo suho za rad. “Prvi dan tlo je bilo dobro, ali drugi dan je bilo puno teže jer je zemlja bila jako suha. Bilo je teško ući sa strojem u zemlju i izorati brazdu, ali uspjeli smo odraditi dobar posao. Organizacija je odlična, kao i samo natjecanje”, kazao je.

Prvi put titula svjetskog prvaka odlazi u Sloveniju, pobjedniku u kategoriji plugova ravnjaka Mateju Sinicu. “Presretan sam, sve je bilo dobro. Imali smo teške uvjete na njivi, ali pokazalo se da se trud na kraju isplatio”, rekao je Sinic.