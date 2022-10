Završila kampanja za slovenske predsjedničke izbore: Logar trenutno vodi u anketama

Predizborna kampanja uoči nedjeljnog prvog kruga slovenskih predsjedničkih izbora završava u petak, a sedam kandidata još danas ima priliku pridobiti glasove birača, posebice neodlučnih.

Posljednjeg dana predizborne kampanje kandidati će se susresti i razgovarati s biračima, a posljednju priliku pridobiti birače imat će na današnjem finalnom obračunu koji u večernjim satima priprema Pop TV. U ponoć stupa na snagu izborna šutnja i traje do zatvaranja birališta u nedjelju u 19 sati.

Zastupnik oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Anže Logar i dalje je na prvom mjestu među kandidatima za predsjednika Slovenije, prema najnovijem istraživanju javnog mnijenja koje je uoči nedjeljnih izbora za list Delo i POP TV proveo institut Mediana, prenosi novinska agencija STA.

Slijedi ga neovisna kandidatkinja, odvjetnica Nataša Pirc Musar, na trećem je mjestu europarlamentarac i kandidat dviju stranaka vladajuće koalicije Milan Brglez.

Od 724 sudionika ankete, 26,9 posto podržalo bi Logara, 19 posto Pirc Musar. Oboje je u predsjedničku utrku ušlo samo s formalno prikupljenom potporom birača, no prvi uživa i potporu svoje matične stranke, dok neovisnu kandidatkinju Pirc Musar u kandidaturi podržavaju Pirati i Stranka mladih - Zeleni Europe.

Brgleza, zajedničkog kandidata Socijalnih demokrata (SD) i Pokreta slobode, podržalo bi 12,9 posto ispitanika.

Prema istraživanju, kočevski gradonačelnik Vladimir Prebilič, koji na izbore izlazi uz potporu izvanparlamentarne stranke Vesna, ima potporu od 9,2 posto, a ginekologinja Sabina Senčar, koja se kandidira uz potporu izvanparlamentarne populističke stranke Resni.ca. ima 7,6 posto podrške. Saborskog zastupnika Ljevice Mihu Kordiša podržalo bi 5,6 posto ispitanika, a kandidata desne Nova Slovenija (NSi) Janeza Ciglera Kralja 4,9 posto.

Ukupno 13 posto je onih koji još ne znaju za koga će glasati, neće izaći na izbore, neće podržati niti jednog kandidata ili nisu htjeli odgovoriti.

Izborna prognoza Mediane, koja uzima u obzir preferencije onih koji se izjašnjavaju da će izaći na izbore, pokazuje da će se Anže Logar i Nataša Pirc Musar najvjerojatnije natjecati u drugom krugu, iako bi se po nekim tumačenjima Brglez ipak mogao plasirati u finale predsjedničke utrke, navodi Delo.

Prema ovoj izbornoj prognozi, koja uzima u obzir samo izgledne sudionike izbora, Logara bi podržala uvjerljiva većina birača, njih 30,1 posto. Napeta će biti borba za ulazak u drugi krug između Pirc Musar i Brgleza. Pirc Musar slijedi Logara s 20,5 posto, na trećem mjestu je Brglez sa 17,3 posto.

Mediana je pitala i za tri moguća scenarija u drugom krugu izbora. Kada bi u drugom krugu izbora bili Nataša Pirc Musar i Anže Logar, većina ispitanika podržala bi Pirc Musar. Kad bi se sučelili Milan Brglez i Nataša Pirc Musar, više bi ispitanika podržalo Brgleza. Da su Anže Logar i Milan Brglez u drugom krugu, više bi ispitanika podržalo Logara.

No Mediana navodi da razlike nisu statistički značajne. To znači da bi birači, u slučaju da bude drugi krug, mogli odlučiti drugačije nego što su odgovorili u ovoj anketi. O sudjelovanju na izborima bi dosta ovisio i rezultat. Telefonsko i online anketiranje provedeno je između 17. do 19. listopada.

Sadašnjem predsjedniku Borutu Pahoru drugi mandat istječe u prosincu i nema se više pravo kandidirati. Tijekom mandata upućivane su mu zamjerke da je bio previše tih i popuštao politici ekstremne desnice čime je, tvrde kritičari, doprinio rastu ekstremizma u zemlji.

