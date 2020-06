O sastanku s predstavnicima Lazarda oglasio se i premijer Plenkovi\u0107 na Twitteru.

Završila sjednica Savjeta za Inu: 'Realno je da Vlada otkupi te dionice, treba ići u taj posao!'

Danas je održan sastanak Savjeta za Inu, kojim je predsjedao premijer Andrej Plenković. Konzultantska tvrtka Lazard predstavila je svoje viđenje vezano uz moguć otkup udjela MOL-a u Ini od strane Republike Hrvatske

<p>"Savjet za Inu je primio danas prvo preliminarno izvješće o dubinskom snimanju od strane našeg konzultanta, Lazarda, u narednom razdoblju dobit ćemo i finalno izvješće, ono se očekuje u sljedećih mjesec dana. Ono što slijedi sada je intenzivna komunikacija s drugom stranom i u tom kontekstu očekujemo do kraja mjeseca prvi sastanak s mađarskim MOL-om", izjavio je Ćorić novinarima nakon sastanka Savjeta za Inu u Banskim dvorima. </p><p>Ministar je ocijenio kako su "zadovoljni odrađenim poslom".</p><p>Nije ulazio ni u kakve detalje preliminarnog izvješća Lazarda, obrazlažući to činjenicom da Ina kotira na burzi te da to Vladi "sužava manevarski prostor".</p><p>Sastanak Savjeta za Inu, na kojoj su video vezom sudjelovali predstavnici Lazarda, održana je pod predsjedanjem predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.</p><p>Savjet za Inu je Vladino savjetodavno tijelo, osnovano u siječnju 2017. godine, sa zadaćom davanja smjernica, poduzimanja mjera i aktivnosti te predlaganja Vladi odluka vezano uz pripremu, provedbu i financiranje postupka mogućeg otkupa dionica koje drži MOL u Ini.</p><p>Mađarski MOL najveći je pojedinačni dioničar Ine u kojoj drži 49,1 posto dionica Ine (4.908.207 dionica), dok hrvatska država ima 44,8 posto (4.483.552 dionica), a privatni i institucionalni dioničari 6,1 posto (608.241 dionice). </p><p>Premijer Andrej Plenković krajem 2016. godine objavio je da je Vlada odlučila u svoje vlasništvo vratiti Inu otkupom cjelokupnog udjela koji u njoj ima MOL, nakon što je Hrvatska izgubila u postupku koji je pokrenula protiv MOL-a pred arbitražnim sudom komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo u Ženevi.</p><p>U travnju 2018. godine Vlada je odabrala konzorcij, u kojem su bili Morgan Stanley, Intesa Sanpaolo Group i Privredna banka Zagreb (PBZ), za investicijskog savjetnika Vlade u transakciji moguće kupnje dionica Ine od mađarskog MOL-a te moguće naknadne prodaje tih dionica novom strateškom partneru Ine.</p><p>Međutim, nakon što su se pojavili prijepori oko "shvaćanja onoga što je trebalo inkorporirati u sam ugovor o zastupanju, poglavito po pitanju tehničkih aspekata samoga angažiranja savjetnika", Vlada je 1. kolovoza 2019. za novog konzultanta odabrala englesko-francusku investicijsku banku Lazard. </p><p>Ina je 20. studenog prošle godine zaprimila zahtjev Vlade za pokretanjem procesa dubinskog snimanja kompanije, koji je provodio Lazard, a u tom procesu je trebala biti poznata i vrijednost kompanije.</p><p><strong>Obraćanje ministra Tomislava Ćorića novinarima pogledajte ovdje:</strong></p><p>O sastanku s predstavnicima Lazarda oglasio se i premijer Plenković na Twitteru.</p>