Završio je 22. Maraton lađa: Trijumfirali Gusari iz Komina

Nakon intoniranja himne "Lijepa naša", te pucnjevima iz kubura, kuburaša iz Marije Bistrice dvadeset i osam ekipa snažnim zaveslajima je u neretvanskim lađama iz Metkovića mirnom Neretvom otpočelo 22. maraton lađa. Od Metkovića preko Opuzena do Ploča čeka ih dug put od 20,5 kilometara do cilja u Pločama. Prepuna je bila metkovska riva lađara i gostiju koji su došli što s obale tako i iz brodica bodriti svoje favorite do cilja.

Do cilja su prvi došli Gusari iz Komina, a drugo mjesto je osvojila ekipa Stabline. Odmah iza njih je bila ekipa Crni put iz Metkovića.

Ni ovi maraton lađa nisu zaobišli mnogobrojni političari

Unatoč što je na maratonu u Metkoviću bio potpredsjednik Sabor Božo Petrov, predsjednik Sabora Gordan Jandroković poslao je svog izaslanika Nikolu Dobroslavića. Očekivao se i dolazak predsjednice Kolinde Grabar Kitarović koja nije došla već je u Metković poslala svog izaslanika ministra Damira Krstičevića. Krstičević je svim lađarima zaželio sreću te posebno pozdravio po prvi puta na Maratonu lađa ekipu HRM-e. "Iako smo neretvansku lađu vidjeli tek prije šest mjeseci nadam se dobrom plasmanu na ovom Maratonu", istaknuo je Krstičević nadodavši kako je ponosan na povratak vojske u Ploče koja je tu u "funkciji mira, sigurnosti i pomoći lokalnoj zajednici.

Otvorili smo preko 160 radnih mjesta. Drago mi je što ove godine imamo ekipu na Maratonu lađa. Želimo biti s našim narodom mi smo tu i veselimo se ovom natjecanju. Ovaj Maraton lađa je čuvar identiteta i tradicije ljudi s ovog prostora te ogroman turistički brend i sportska manifestacija", poručio je Krstičević. Uz njega su bili visoki predstavnici Oružanih snaga RH predvođeni zapovjednikom HRM-a komodorom Ivom Raffanellijem. Metković su ovog vrućeg nedjeljnog poslijepodneva posjetili i brojni ministri među kojima ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, brojni gradonačelnici među kojima Milan Bandić te Mišo Krstičević s kojim je bio i predsjednički kandidat Zoran Milanović.

Upitan za komentar nedolaska Kolinde Grabar Kitarović, Milanović je rekao kako ne želi druge komentirati, a da je danas u Metkoviću na poziv prijatelja. Do sada nisam dolazio, prvi put sam ovdje. Vjerojatno je i kampanja razlog, da se ne lažemo. Želio sam vidjeti i jedno pravo natjecanje, za razliku od Alke gdje veliku ulogu igra sreća, ovo je sport. Kada sam bio premijer nisam dolazio jer je ovo vrijeme koje sam koristio za odmor, preferencija je bila na Alci, što je možda nepravedno", rekao je Milanović. Komentirao je i to što je predsjednica sazivanje izvanredne sjednice Sabora na kojoj bi se raspravljalo o povjerenju ministru Kujundžiću prebacila na Ustavni sud. "Predsjednica dobro poznaje Ustav, znala ga je tendenciozno kršiti 2015. godine kada je dala mandat Tihomiru Oreškoviću da formira Vladu, a sada kao ne zna Ustav. Ustavni sud ne odlučuje o takvim stvarima, ovdje predsjednik treba odlučiti.

Po meni ne znam koliko se predsjednik Republike u takve, čisto političke stvari, treba miješati. To je dilema. Sazivanje sjednice u ljetnoj pauzi bio bi presedan. Na predsjednici je da odluči, što bih ja napravio na njezinom mjestu, to ćete vidjeti kada budem na njenom mjestu. To je državnička odluka", jasan je bio Milanović. "Predsjednik Republike ne smije biti ni za koga. Mora imati stav i politički karakter, a ne spletkariti oko smjene ministara, ucjenjivati Vladu, to gledamo čak i sad. Ja o ovoj Vladi nemam dobro mišljenje, ali ne bih joj radio stvari koje radi ova predsjednica", poručio je Milanović.

Bio je Milanović raspoložen za razgovora s novinarima te je na pitanje o izjavama koje dolaze iz SDP-a da nema podršku stranke rekao kako ga takve riječi ne pogađaju. "Koliko je ovo u interesu SDP-a u ovom trenutku, neka to SDP procijeni. Ja sam kandidat s podrškom SDP-a i slažem se s tim da ću pobijediti uz pomoć hrvatskih ljudi. Neću reći u prvom krugu, kao što govore neki koji se razmeću, ja ću pobijediti u drugom krugu". Veliko Domagojev štit ponijet će večeras u Pločama družili s Metkovčanima i njihovim gostima, neretvanski gusari "oštrili" su svoja koplja jer ih Neretvom čeka dug put do pobjede. Spomenuti treba kako će Udruga lađara Neretve u čijoj se organizaciji i održava Maraton lađa, donirati za otvaranje metkovskog rodilišta petsto tisuća kuna.

