Zbog biciklijade u subotu se zatvaraju brojne ceste Zagrebu, a ZET uvodi ljetni vozni red...

Ove subote promet će privremeno biti zatvoren na pojedinim prometnicama između Zagreba i Samobora zbog održavanja 44. Večernjakove biciklijade, jedne je od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija u Zagrebu i okolici. Start Biciklijade je na Trgu Franje Tuđmana u 10 sati, a očekivani dolazak prvih biciklista na cilj na livadi Vugrinščak je oko 11:30 sati, podsjećaju iz Večernjeg lista.

Promet će biti zatvoren otprilike između 10.00 i 11.30 sati. Na trasi kretanja promet će se zatvarati prije nailaska kolone pod pratnjom policije te će se otvarati kada zadnji biciklisti prođu. Zaustavlja se promet kako bi sudionici Večernjakove biciklijade sigurno stigli do cilja u Samoboru.

Biciklistička kolona proći će sljedećom rutom: Trgu Franje Tuđmana – Reljkovićeva ulica – Ilica – Aleja Bologne (sjeverni kolnički trak) – Ulica Velimira Škorpika – Samoborska cesta – Podsusedski most – Ulica Franje Tuđmana – Svetonedjeljska ulica – Ulica Ivana Perkovca – Trg Kralja Tomislava – Ulica Ferde Livadića – Starogradska ulica – ŠRC Vugrinščak.

Od ponedjeljka ZET uvodi ljetni vozni red, koji će se primjenjivati sve do 7. rujna...

- Od ponedjeljka, 15. lipnja, do ponedjeljka, 7. rujna, u tramvajskom i autobusnom prometu primjenjivat će se ljetni vozni red. Novi vozni red od ponedjeljka, 15. lipnja bit će na autobusnim linijama 107, 109, 110, 112, 115, 118, 119, 120, 124, 127, 128, 133, 134, 142, 143, 146, 150, 161, 164, 172, 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 215, 216, 227, 230, 234, 263, 269, 276, 278, 279 i 282.

Od subote, 20 lipnja, ljetni vozni red primjenjivat će se i na autobusnim linijama 105, 121, 223, 261, 262, 270 i 274. Od nedjelje, 21. lipnja, primjenjivat će se nedjeljni ljetni vozni red na autobusnim linijama 205, 226 i 227. Na autobusnoj liniji 204 bit će ukinuti polasci nedjeljom. Autobusne linije 114 (Ljubljanica - Prečko) i 275 (Sesvete - Sesvetska Sopnica) bit će ukinute od 15. lipnja do 7. rujna.

Tramvajska linija 1 (Borongaj - Zapadni kolodvor) neće prometovati od 15. lipnja do 7. rujna. Novi vozni red bit će dostupan na našim mrežnim stranicama www.zet.hr i na početno-krajnjim stajalištima - priopćio je ZET.