Zbog bure u priobalju zabranjen promet za neke skupine vozila

Zbog jakog vjetra između čvorova Rijeka istok i Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, upozoravaju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na mostu Sava u smjeru Bregane, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Došlo je do prometne nesrećena autocesti A1 između čvora Bosiljevo 1 i odmorišta Vukova Gorica u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km/h. Zbog teretnog vozila u kvaru zatvoren je vozni trak od 15.+300 km do 15.+500 km na autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba (između tunela Vidovci i Levačica).

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na DC1 brzoj cesti Solin-Klis te Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok te zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane kao i čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje.