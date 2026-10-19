Zbog divljanja u Splitu priveli su i maloljetnika: 'Zabranili su mu odlazak na druge utakmice'

Zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju tijekom utakmice Hajduka i Ajaxa kazneno su prijavljene 23 osobe, potvrdila je u ponedjeljak zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Splitu Rene Laura.

Osim toga, podnesena je kaznena prijava protiv jednog maloljetnika zbog istog kaznenog djela. Maloljetnik je u ponedjeljak ispitan pred sucem za mladež Općinskog suda u Splitu, no nije mu određen istražni zatvor. Kako doznaje RTL Danas, određena mu je mjera opreza kojom mu se zabranjuje posjećivanje nogometnih utakmica, odnosno određenog mjesta.

O slučaju se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je iznio najnovije podatke o postupanju policije. Prema informacijama kojima raspolaže, od ukupno 23 kazneno prijavljene osobe njih osam trenutačno je pod nadzorom nadležnih institucija, dok se za preostalih 15 još traga.

- Prema zadnjim podacima koje imam, pod nadzorom institucija je osam osoba. Neki su u policiji, neki u zatvoru, neki pred državnim odvjetništvom. Prijavljene su 23 osobe, što znači da se za njih još 15 traga - rekao je Božinović.

Splitska policija ranije je objavila fotografije osoba za kojima traga zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela. Ministar je pojasnio da se na objavljenim fotografijama nalaze isključivo osobe koje policija još nije uspjela pronaći, a ne one koje su već privedene ili su se same predale.

- Osobe koje su bile pritvorene, odnosno neke su se i same predale policiji, nisu na tim fotografijama. Fotografije se tiču samo onih koji su u bijegu, do kojih policija ne može doći. Policija, kada ima nekoga tko bježi pred institucijama ili se skriva, objavi fotografiju ako je ima - objasnio je ministar.

Osvrnuo se i na zabrinutost zbog moguće povrede presumpcije nevinosti, koju je izrazio Andro Krstulović Opara. Božinović je poručio da objava fotografija nije usmjerena protiv osoba koje surađuju s policijom, nego je riječ o načinu na koji policija pokušava pronaći one koji su nedostupni nadležnim tijelima.

Ministar je naglasio i da policija ne postupa protiv pojedinaca zbog njihove pripadnosti određenoj navijačkoj skupini, nego na temelju sumnje da su počinili kazneno djelo i dokaza koji to potkrepljuju.

- Kad govorimo o velikim skupinama, policiju zanima je li netko kršio zakon i može li se to dokazati. U prvim slučajevima koji su bili kod policije, a kasnije pred državnim odvjetništvom, sudac istrage odredio je istražni zatvor, što znači da je ono što je policija prikupila kao dokaz bilo dovoljno za određivanje istražnog zatvora - rekao je Božinović.

Dodao je da će kriminalističko istraživanje trajati sve dok policija bude mogla utvrđivati odgovornost pojedinih sudionika i prikupljati dokaze o mogućim kaznenim djelima.

Posebno je odjeknuo podatak iz policijskih evidencija o dosadašnjoj kažnjavanosti prijavljenih osoba. Prema Božinovićevim riječima, 23 osobe koje je policija kazneno prijavila zajedno se povezuju s ukupno 212 kaznenih djela i 426 prekršaja evidentiranih u policijskim evidencijama.

- Mi smo uvijek spremni za razgovor, a taj se razgovor odvija i na operativnim razinama, koje su najvažnije. Ove 23 osobe koje je policija kazneno prijavila sve skupa evidentirane su za 212 kaznenih djela i 426 prekršaja - kazao je ministar.

Pritom je upozorio da se među ranije evidentiranim djelima nalaze i ona koja nemaju veze sa sportom, navodeći imovinska i nasilna kaznena djela, seksualne delikte te kaznena djela povezana s drogom i oružjem.

- Tu ne možemo govoriti ni o nogometu ni o sportu, pogotovo kada vidite da je riječ o imovinskim, krvnim i seksualnim deliktima te dilanju i posjedovanju droge i oružja. To nema veze sa sportom - poručio je Božinović.

Ministar je ponovno upozorio i na problem recidivizma, odnosno ponavljanja kaznenih djela, istaknuvši da je riječ o ozbiljnom pitanju koje zahtijeva odgovarajuće postupanje svih nadležnih institucija. Smatra da se ponašanje dijela prijavljenih ne može opravdavati navijačkom strašću ili mladenačkom zanesenošću, osobito kada je riječ o težini ranije evidentiranih kaznenih djela.

- Recidivizam je ozbiljan problem i ne možemo govoriti o pasioniranim navijačima ili mladim zanesenim ljudima, pogotovo kada vidite prirodu kaznenih djela zbog kojih su neke od tih osoba procesuirane u prošlosti - rekao je.