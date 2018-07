Zbog izrade žurnih putovnica u Petrinjskoj će raditi i u subotu

Iz PU zagrebačke izvijestili su kako će zbog ulaska hrvatske nogometne reprezentacije u finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji i velikog interesa građana za odlazak na utakmicu u Moskvu u nedjelju Sektor upravnih i inspekcijskih poslova Policijske uprave zagrebačke iznimno raditi u petak 13. srpnja od 7 do 17 sati i u subotu, 14. srpnja od 7 do 14 sati isključivo za izradu žurnih putovnica.

Svi bi na finale, ali nema više karata - za sada

Podjetimo, HNS je još u četvrtak poslao prioćenje i obavijest za navijače oko ulaznica za utakmicu finala.

'Hrvatski nogometni savez ovim putem obavještava javnost o trenutnoj situaciji po pitanju ulaznica za finale FIFA Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Francuske. Hrvatski nogometni savez zahvaljuje svim navijačima na fenomenalnoj podršci tijekom Svjetskog prvenstva do sada, kao i na svim čestitkama pristiglima u Savez. Ulaznice za hrvatski sektor za finale Svjetskog prvenstva prodane su do 31. siječnja ove godine dok je bio otvoren kanal prodaje putem Fife za sve hrvatske navijače. Zahvaljujemo svim navijačima koji su tada vjerovali u plasman Hrvatske u finale te danas imaju ulaznicu za spektakularni okršaj protiv Francuske. Hrvatski nogometni savez je, kao što je radio i do sada tijekom Prvenstva, tražio od Fife dodatni kontingent ulaznica za naredni susret. Ako, i kada, Fifa odobri određen broj dodatnih ulaznica, Hrvatski nogometni savez objavit će odmah vijest i informacije o načinu kupnje ulaznica putem internetske stranice HNS-a.

Istovremeno, zahvaljujemo svima na upitima poslanima na e-mail. Zbog iznimno velikog broja upita, Savez neće pojedinačno odgovarati na upite već će sa svim navijačima komunicirati ovim putem, zajedničkom objavom za sve zainteresirane.

Također, naglašavamo kako ulaznica nema niti će ih biti u prodaji u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza u Zagrebu', priopćio je HNS.