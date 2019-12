Zbog jake mećave na istoku Kanade otkazali su 170 letova

Zbog jake mećave u ponedjeljak je otkazan velik broj letova u najvećim zračnim lukama na istoku Kanade, pa tako i u Montrealu, objavio je France Presse.

Ukupno je otkazano više od 170 letova u polasku i dolasku u zračnim lukama u Montrealu, Quebecu, Ottawi i Torontu gdje je padao snijeg pomiješan s ledenom kišom.

To everyone in Ontario and Quebec affected by the #icestorm today, please stay safe and listen to your local authorities. Thanks to all the crews who are working hard to keep roads clear and help people through the storm.