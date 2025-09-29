Zbog jakog vjetra ograničenja na Jadranskoj magistrali. Srna je na A5, vozi se 60 km/h

Životinja (srna) na autocesti A5 između graničnog prijelaza GP Svilaj i naplatne postaje ČCP Svilaj u smjeru Belog Manastira, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km/h, javlja jutros HAK.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe (17.+750 km). Obilazak: čvor Rijeka zapad - nerazvrstana cesta - ŽC5018 - ŽC5047 - DC8 - čvor Učka.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između (DC8) Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, vozi se usporeno:

na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km

na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka

na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Murvice, Solina te između Stobreča i Podstrane.

Zbog radova zatvoreni su neki ulazni i izlazni krakovi na ključnim čvorovima (Zabok, Sveta Nedelja, Vrbovsko, Orehovica), a zatvorene su i pojedine državne ceste, uključujući dionice DC1, DC5, DC28, DC29, DC30, DC38, DC46, DC200, DC214, DC231, DC512, DC546 i lokalna cesta Tribunj-Ivinj.

Posebna regulacija prometa očekuje se zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race od 30. rujna do 5. listopada, što će dodatno usporiti promet na državnim cestama i u većim gradovima.