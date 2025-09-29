Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Zbog jakog vjetra ograničenja na Jadranskoj magistrali. Srna je na A5, vozi se 60 km/h

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Zbog jakog vjetra ograničenja na Jadranskoj magistrali. Srna je na A5, vozi se 60 km/h
Foto: HAK

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8)

Životinja (srna) na autocesti A5 između graničnog prijelaza GP Svilaj i naplatne postaje ČCP Svilaj u smjeru Belog Manastira, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 60 km/h, javlja jutros HAK.

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe (17.+750 km). Obilazak: čvor Rijeka zapad - nerazvrstana cesta - ŽC5018 - ŽC5047 - DC8 - čvor Učka.

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između (DC8) Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila).

NESREĆA I KOD DUBROVNIKA Nesreća na A1 kod Svetog Roka, vozi se 40 kilometara na sat
Nesreća na A1 kod Svetog Roka, vozi se 40 kilometara na sat

Magla smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski. Mogući su odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8). Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, vozi se usporeno:

na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane

na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km

na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka

na Jadranskoj magistrali (DC8) kod Murvice, Solina te između Stobreča i Podstrane.

VOZAČI, OPREZ! Prometne nesreće na autocesti A3 i Jadranskoj magistrali
Prometne nesreće na autocesti A3 i Jadranskoj magistrali

Zbog radova zatvoreni su neki ulazni i izlazni krakovi na ključnim čvorovima (Zabok, Sveta Nedelja, Vrbovsko, Orehovica), a zatvorene su i pojedine državne ceste, uključujući dionice DC1, DC5, DC28, DC29, DC30, DC38, DC46, DC200, DC214, DC231, DC512, DC546 i lokalna cesta Tribunj-Ivinj.

Posebna regulacija prometa očekuje se zbog održavanja međunarodne biciklističke utrke CRO Race od 30. rujna do 5. listopada, što će dodatno usporiti promet na državnim cestama i u većim gradovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH
OTIŠLI SLAVITI U ČAPLJINU

Dok su pomagali ženi (30) koju je pogodila raketa u Makarskoj, svatovi su otišli slaviti u BiH

Dok su liječnici pružali pomoć djevojci (30), neslužbeno doznajemo da su svatovi napustili Hrvatsku te su otišli u Čapljinu gdje se nastavilo svadbeno slavlje.
Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'
O NJEMU SNIMILI DVA FILMA

Tko je Alen Muhić: 'Četnik je '92 silovao moju majku. Rodila me i pobjegla. Našao sam ih oboje'

Nakon gostovanja u Nedjeljom u 2 donosimo životnu priču Alena Muhića. Danas radi kao medicinski tehničar u bolnici u kojoj je i rođen. Tada su ga udomili domar bolnice Muharem i njegova supruga Advija. 'Oni su mi pokazali da obitelj ne određuje krv, već srce', kaže Alen
Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede
'SVE SMO POKUŠALI'

Liječnici o borbi za život žene koja je stradala na svadbi: Ne pamtimo ovakav slučaj i ozljede

Nakon što je žena pogođena signalnom raketom na vjenčanju u Šibeniku, liječnici iz Opće bolnice Šibenik opisali su kako je izgledala borba za njezin život

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025