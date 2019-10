Zbog kestena morali zatvarati ceste: Stigli i Slovenci, Talijani

Med od kestena, rakija, kolači, kruh, tjestenine, pa red kuhanih i red pečenih na vatri - kesteni na bezbroj načina ove su nedjelje servirali na Oprtaljskoj kestenijadi. Deseci tisuća posjetitelja u nedjelju je pohrlilo u ovo istarsko mjesto. Stizali su autima, biciklima i motorima s mnogih strana, a bilo je i susjeda Talijana i Slovenaca.

Foto: Ivan Grgat/24sata Na tisuće gostiju stigli su u istarsko mjesto da probaju kestene

Oprtaljska kestenijada održava se od 2009. s ciljem povećanja turističke ponude, pa sad kestenima uspješno mame proizvodom koji ovo područje čini posebnim i dodatno ga obogaćuje, a to je kesten.

Tako je bilo i ove nedjelje kada je Oprtalj zbog kestena, automobilima, biciklima i motorima pohodilo desetke tisuća posjetitelja. Za vrijeme manifestacije, koja je trajala od podne do 19 sati, pristigli su mogu kušati razno razne proizvode od slavnog jesenskog ploda, i to med od kestena, rakiju, razne kolače, kruh, tjestenine, pa sve do samih plodova koji se na otvorenom bili spravljeni na razne načine od kuhanja pečenja na vatri…

Foto: Ivan Grgat/24sata Probala se i rakija od kestena, med, kolači...

Organiziran je bio i susret restorana koji su također nudili razna topla jela spravljena od kestena, a s obzirom na veliki odaziv posjetitelja, organizatori su bili prisiljeni i zatvarati dionice ceste. No uz organizirani prijevoz turističkim vlakom svi su bili itekako zadovoljni.

Foto: Ivan Grgat/24sata Cijelu nedjelju guštalo se u Istri, a sezona kestena tek je počela

Na sve strane mljackali se kesteni, uživalo se mladome ovogodišnjem vinu, i uživalo u prekrasnom pogledu na rijeku Mirnu s 400 metara visine.

Tema: Hrvatska