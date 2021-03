Ono što su dugogodišnjem sovjetskom lideru Leonidu Brežnjevu šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća bile moćne sovjetske tenkovske divizije, koje su dugo izazivale strah i jezu na Zapadu, aktualnom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu početkom ovog stoljeća postali su plinovodi i naftovodi. Putin je brzo shvatio kolika se moć krije u plinovodnim i naftovodnim cijevima, kojima je vješto povećavao europsku ovisnost od Rusije i ruskih energenata. Ruski plin i nafta u Putinovim rukama postali su moćnije oružje od tenkova, a Rusija je s neprijateljstvom gledala na sve pokušaje stvaranja alternativne energetske mreže koji ne uključuju Rusiju, baš kao što, uostalom, i Amerikanci danas s neskrivenim neprijateljstvom promatraju dovršetak rusko-njemačkog energetskog projekta Sjeverni tok 2, u kojemu nema prostora za američke energetske interese.

A onda je došla pandemija korona virusa i utrka za cjepivima. Rusko cjepivo Sputnik V postalo je nakon tenkova i plinovoda novo moćno oružje u Putinovim rukama. Cjepivo je postalo sredstvo političke i geopolitičke borbe i širenja utjecaja. I Rusija i Kina vješto koriste činjenicu da se bogati Zapad, Europa i Amerika, u ovoj krizi odlučio najprije pobrinuti isključivo za vlastito stanovništvo, zanemarujući ostatak svijeta, siromašne zemlje i zemlje u razvoju. Time je Europa, u kojoj su koncentrirane najveće farmaceutske kompanije na svijetu i koju zbog toga ovih dana nazivaju “ljekarnom svijeta”, širom otvorila prostor ruskoj i kineskoj COVID diplomaciji.





Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen prije nekoliko dana otvoreno je rekla da Unija trenutačno ne može donirati cjepivo siromašnijim zemljama, priznavši “popriličan pritisak na zemlje članice da nabave cjepivo za sebe”. Dok su zapadne zemlje, dakle, odlučile zanemariti humanitarni vidik aktualne krize, iako je to dugo bila njihova specijalnost, njihovu ulogu spremno su preuzele Rusija i Kina. To je osobito vidljivo u zapadnobalkanskoj regiji. Europska unija, koja zahvaljujući nesposobnom vodstvu i loše vođenim pregovorima s farmaceutskim divovima nema dovoljno cjepiva ni za cijepljenje 450 milijuna vlastitih stanovnika, potpuno je zanemarila svoje neposredno susjedstvo i zapadnobalkanske zemlje, iako je većinom riječ o kandidatkinjama za članstvo u EU.

I tu se onda pojavljuje Moskva kao zemlja koja nudi spas, računajući na to da zemlje kojima je priskočila u pomoć to neće brzo zaboraviti.

Na sličan način funkcionira i kineska COVID diplomacija, koja u svojoj sferi interesa - a riječ je ponajprije o istočnoj Aziji, istočnoj Europi, Africi i Južnoj Americi - isporukama cjepiva želi poboljšati vlastiti imidž, koji je ozbiljno narušen u ranim fazama pandemije. Kina je to najprije pokušavala tzv. diplomacijom maski, kad je donacijama zaštitnih maski i druge zaštitne opreme željela ublažiti štetu koju je pretrpjela zbog činjenice da nije uspjela spriječiti širenje pandemije.

Rusija i Kina ponekad nastupaju i kao suparnici. Takav je slučaj nedavno bio u Srbiji, kad je Kina dostavom pošiljke od čak milijun doza kineskog cjepiva Sinopharm, kojim se zatim cijepio i šef države Aleksandar Vučić, šaljući time jasnu poruku i običnim građanima, osigurala prevlast Sinopharma nad ruskim cjepivom Sputnik V u Srbiji. Time je Kina dodatno osnažila svoj utjecaj u Srbiji. Slično je bilo i u Mađarskoj. Iako je Mađarska naručila od Rusije nešto više od 700 tisuća doza Sputnika V, mađarske vlasti naručile su čak pet milijuna doza kineskog cjepiva Sinopharm.



Rusija po sličnome modelu svoje cjepivo pokušava prodati i Hrvatskoj. O tome svjedoči neobično priopćenje ruskog veleposlanstva u Zagrebu, koje je prije nekoliko dana poručilo kako se nada da Hrvatska neće odugovlačiti s nabavom ruskog cjepiva Sputnik V, jer će u suprotnom, prijeteće upozoravaju iz ruskog veleposlanstva, hrvatske savjetodavne službe biti prisiljene stajati u redu za rusko cjepivo, čekajući pristanak Europske agencije za lijekove (EMA) i Europske komisije “toliko dugo koliko će to oni odrediti”.

Hrvatska je od Rusije dobila dokumentaciju o ruskom cjepivu kako bi se osigurala spremnost za interventni uvoz u slučaju potrebe, s obzirom na to da EMA još nije izdala odobrenje za Sputnik V. Zanimljivo je, međutim, kako diplomatski predstavnici Rusije u Hrvatskoj požuruju hrvatske vlasti na uvoz ruskog cjepiva, čime bi Hrvatska postala druga zemlja članica EU koja se odlučila na uvoz Sputnika V, što bi bila nedvojbena diplomatska pobjeda Rusije.



Vanjskopolitički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, smatra kako je riječ o igri kojom je rusko veleposlanstvo pokušalo utjecati na to da Hrvatska što prije donese odluku o korištenju ruskog cjepiva, što treba promatrati u kontekstu ruske strategije prema EU.

- Rusija ne smatra Europsku uniju vjerodostojnim međunarodnim partnerom, smatra je razjedinjenom i vjeruje da svoje interese može ostvariti raspirivanjem nesloge unutar EU. U to spadaju i ruski pokušaji da članice EU privoli da i prije odobrenja ruskog cjepiva od strane EMA-e donesu odluke o uvozu ruskog cjepiva, što je korak prema daljnjem razjedinjavanju Unije - tumači ugledni analitičar.

Mađarska je bez puno rasprave prva u EU odobrila rusko cjepivo, kojim je počela cijepiti svoje stanovništvo, no sličan pokušaj Slovačke izazvao je krizu u vladajućoj koaliciji, a slične trzavice izazvala je i najava nabavke ruskog cjepiva u Češkoj, što ponovno svjedoči o ruskoj moći, s obzirom na to da rusko cjepivo izaziva političke potrese u članicama Unije.



Kad je prije nekoliko dana europovjerenik za unutarnje tržište EU Thierry Breton izjavio da Unija apsolutno nema potrebe za ruskim cjepivom Sputnik V i da će uspjeti postići imunitet do 14. srpnja dostupnom europskom proizvodnjom, proizvođač ruskog Sputnika na Twitteru je Bretona optužio za “očitu pristranost” protiv Sputnika V tvrdeći da Breton ignorira činjenicu da je cjepivo Sputnik V učinkovitije i sigurnije od cjepiva koja je odobrila EU. “Ako je ovo službeni stav EU, onda nema razloga da čekamo odobrenje EMA-e. Mi ćemo nastaviti spašavati živote u drugim zemljama”, poručuju proizvođači ruskog cjepiva dovodeći u pitanje sigurnost već odobrenih zapadnih cjepiva, što je nastavak ruskog propagandnog rata kojim pokušava uvjeriti da se protiv pandemije bori uspješnije od zapadnih zemalja, naglašavajući učinkovitost ruskog cjepiva i potkopavajući povjerenje u cjepiva zapadnih proizvođača.

Kovačević smatra kako je ovdje riječ o tzv. soft power diplomaciji i korištenju onih argumenata koji vašu stranu čine privlačnom za druge zemlje.



- U slučaju suprotstavljanja pandemiji izostalo je američko vodstvo i to je ovdje bilo ključno. S obzirom na to je Amerika istupila iz Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Kina je preuzela američku poziciju i pojavila se, sve donedavno, kao najveći donator SZO-a, promovirajući cjepivo protiv COVID-a kao globalno opće dobro. Rusija je ovdje sekundarni igrač, iako koristi iste argumente kao i Kina, a i jedna i druga zemlja žele poslati poruku da njihov politički sustav uspješno organizira zdravstvenu zaštitu za razliku od dekadentnog Zapada - podvlači Kovačević te dodaje da Rusija i Kina koriste evidentne unutarnje slabosti demokratskih sustava, a kad je riječ o EU, i nepostojanje suglasja o vanjskoj politici i vanjskoj trgovini, što je samo još jedan prilog pokušajima daljnje dezintegracije EU.



Rusija u ovom slučaju vješto koristi slabosti Europske unije za širenje vlastitog utjecaja. Kao što je prije nekoliko godina iskoristila situaciju u kojoj Agrokor nije više mogao dobiti povjerenje zapadnih banaka i investitora za spektakularan ulazak na hrvatsko tržište, Rusija danas pokušava iskoristiti slabost EU i sporost u procesu imunizacije u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama, nudeći pritom cjepivo koje nije prošlo strogi postupak odobrenja u EU. Prihvaćanjem ruske ponude potvrdio bi se neuspjeh EU, ali i poslala poruka o važnosti i dobrobiti suradnje s Rusijom (Kinom), pogotovo u vrijeme teške krize, poput aktualne pandemije, što bi moglo ozbiljno narušiti povjerenje stanovništva u EU, a to je, čini se, i glavni cilj Rusije (Kine). Pa ipak, Kovačević smatra kako je malo vjerojatno da će Rusija i Kina ovim putem ostvariti presudan politički utjecaj, i to zato što će se Amerika i Europa na kraju vjerojatno dogovoriti o zajedničkoj politici na Balkanu. Osim toga, dodaje Kovačević, Rusija je dosad samo izgubila u svojim pokušajima onemogućavanja euroatlantskih integracija, primjerice u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

- Kad je riječ o Kini, od nje se očekuje ekonomski i financijski angažman, koji je dosad samo djelomično ostvaren. Vjerojatno je, međutim, da će se Kina zbog strategije okretanja unutarnjem tržištu u određenoj mjeri deangažirati na globalnoj razini u sklopu svoje Inicijative pojasa i puta. Drugim riječima, ako Europa i Amerika budu složne, njihov će utjecaj na Balkanu prevladati, dok je u ostatku svijeta to još otvoreno pitanje, s obzirom na enormne kineske investicije u zemljama u razvoju - smatra Kovačević.

Rusija već nekoliko godina intenzivira svoju obavještajnu, političku i gospodarsku prisutnost u Hrvatskoj, ali i u cijeloj regiji, pokušavajući poljuljati povjerenje u EU u Hrvatskoj, a ostale zemlje regije što je moguće više udaljiti od članstva u euroatlantskim integracijama, EU i osobito NATO savezu, o čemu svjedoči i nedavni ispad ruskog veleposlanstva u BiH, koje je prije nekoliko dana poručilo da je približavanje BiH NATO-u “neprijateljski čin prema Rusiji” i da će Rusija biti prisiljena reagirati.



Prema Kovačeviću, glavni cilj Rusije na Balkanu je otežati euroatlantske integracije zapadnobalkanskih zemalja, a COVID kriza joj je poslužila za ostvarivanje tog cilja. Europska unija se pokazala nekompetentnom, a Amerika pod Trumpovim vodstvom nezainteresiranom, zbog čega je Rusija iskoristila COVID diplomaciju da ojača svoj utjecaj.

Međutim, ne treba imati iluzija da Zapad ne bi koristio iste argumente u slučaju da je bio uspješniji u organizaciji borbe protiv pandemije, zaključuje naš sugovornik.

