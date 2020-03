Zbog korone niže cijene najma stanova i manja je potražnja

Neizvjesnost zbog situacije uzrokovane koronavirusom odrazila se i na tržište najma nekretnina u Zagrebu, a već prije potresa na mjesečnoj razini počeo se osjećati određeni pad cijena, posebice kod manjih stanova, navodi se u analizi oglasnika za nekretnine Crozilla.com objavljenoj u utorak.

"Neizvjesnost u nastavak odvijanja situacije uzrokovane korona virusom ostavila je trag na zagrebačkom tržištu nekretnina već i prije razornog potresa koji je dodatno uzdrmao ionako tešku situaciju. Tržište najma stanova, kako mjesečnog tako i dnevnog, već sada trpi posljedice novonastale situacije", kažu iz Crozille.

Podaci tog oglasnika pokazuju kako su cijene najma zagrebačkih stanova i netom prije samog potresa bile nešto niže no u veljači. Pritom, stanovima s površinom između 20 i 100 kvadratnih metara prosječne su oglašavane cijene bile oko jedan posto niže nego prošli mjesec, no unatoč kretanju silaznom putanjom, te vrijednosti su i dalje više no u ožujku 2018. i 2019. godine.

Najveća promjena osjeti se kod stanova manjih površina, kojima je inače cijena do sada najviše rasla. Najveći pad cijena je tako za najam stanova do 40 kvadrata, kojima su prosječne cijene 2,1 posto niže nego u veljači.

Nešto manji pad zamjećuje se kod cijena najma stanova površine između 40 i 60 kvadrata koji su 1,3 posto jeftiniji no mjesec ranije, dok su prosječno 0,7 posto manji iznosi koji se traže za stanove veličine od 60 do 80 kvadrata.

Osim nešto nižih cijena, zbog cjelokupne situacije s koronavirusom na zagrebačkom se tržištu osjeti i pad potražnje, kažu iz Crozille.

Crozilla.com prenosi izjavu direktorice agencije za nekretnine Metropola Andree Bilić, koja ističe da je koronavirus paralizirao tržište nekretnina te trenutno zaustavio i stavio na čekanje sve aktivnosti vezane uz potražnju za najmom.

"Mnoga strana veleposlanstva otkazuju već gotovo dogovorene razglede, neki klijenti i nakon obavljenih razgleda, pa čak i nakon donesene odluke o najmu određene nekretnine, zbog novonastalih mjera i okolnosti odustaju od najma ili preseljenja, a velik problem predstavlja i karantena za sve strane državljane koji imaju sklopljene ugovore o radu sa stranim kompanijama i ovih dana su trebali početi raditi u Zagrebu“, kaže Bilić.

Dodaje da unatoč situaciji realizacija svakako ima, no one se više odnose na već ranije dogovorene poslove.

Bilić procjenjuje kako će nastavak kretanja cijena najma stanova ovisiti o tome koliko će kriza trajati.

"Okonča li za mjesec dana, što prema prognozama stručnjaka ipak nije izvjesno, dogodit će se tek manji i ne toliko značajan pad cijena. No, protegne li se na veći broj mjeseci, uz donošenje još veće neizvjesnosti generirat će recesiju globalnih razmjera, te su tada mogući i katastrofični scenariji iz još uvijek dobro pamtljive krize iz 2008. godine“, smatra Bilić.

Apartmani za dnevni najam prazni

Osim na tržištu mjesečnog najma, promjene su vidljive i na dnevnom najmu, no u ovom slučaju niti snižavanje cijena ne može popraviti situaciju, rekao je za Crozillu Bruno Babić, voditelj udruženja "Apartmani u centru Zagreba", koje broji 15 apartmana smještenih u najužem središtu Zagreba.

"Cijene ne padaju jer se ovdje ne radi o utrci za gosta. Možete biti i besplatno, ali i dalje gost dolazi prvo u izolaciju 14 dana, pa mu odmah taj godišnji ispada preskup koliko god mu smještaj bio jeftin“, kaže Babić te dodaje da trenutno uopće nemaju gostiju, jer se njegovo poslovanje temelji isključivo na turistima.

„Mi trenutno nemamo upita za ovo razdoblje, no i da imamo, pitanje je bismo li ih primili. Država nam je u karanteni i svi mi navijamo da ljudi čim prije shvate situaciju, pridržavaju se pravila te da čim prije prođe", kaže Babić.