Zbog krize traže novi put do Europe: Brod testirao rutu preko Arktika, ekolozi zabrinuti

Južnokorejski kontejnerski brod završio je povratno putovanje u Europu preko Arktika, izvijestila je u nedjelju južnokorejska novinska agencija Yonhap. Brod PanStar Acro isplovio je u kolovozu iz jugoistočnoga lučkoga grada Busana kako bi testirao komercijalnu isplativost te rute, prolazeći sjeverno od Rusije iz Tihog oceana prema Europi i natrag.

Brod se tijekom putovanja dugog 50 dana zaustavio u lukama u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nizozemskoj i Poljskoj. Putovanje je trajalo nešto dulje od planiranih 45 dana.

To je putovanje znatno brže od tradicionalne rute prema Europi koja vodi preko Indijskog oceana, Crvenog mora i Sueskog kanala.

Seul nastoji uspostaviti arktički prolaz kao novu trgovačku rutu te razviti Busan u međunarodno logističko središte.

Globalna potraga za alternativnim trgovačkim rutama ubrzala se od početka rata u Iranu i znatnih ograničenja plovidbe kroz Hormuški tjesnac.

Udruge za zaštitu okoliša upozoravaju da bi ta ruta mogla ubrzati topljenje polarnog leda i narušiti osjetljive ekosustave.