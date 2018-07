Zbog kvara oštećeno tehničko postrojenje kod Jastrebarskog

U srijedu oko 5.20 sati, u Čabdinu u Gospodarskoj ulici, u poduzeću iz Zagreba najvjerojatnije je došlo do kvara na podzemnom kabelu. Nakon toga se stvorila zapaljiva plinska smjesa koja je putem podzemnih kanala došla do glavne prostorije električnog ormara te je najvjerojatnije iniciranjem električne iskre došlo do oštećenja tehničkog postrojenja. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a materijalnu štetu još nisu utvrdili.