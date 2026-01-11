Zbog ljudi koji su hodali po zaleđenom Jarunu oglasio se i Grad Zagreb: 'Educirajte djecu'

Fotoreporteri Pixsella u nedjelju su na Jarunu snimili teško shvatljive prizore. Na fotografijama djeca hodaju po ledu, na nekima su zajedno s roditeljima?!

Zagrebački vatrogasci već su upozoravali građane da nikako ne hodaju po zaleđenim rijekama, jezerima, potocima...

Sad su se oglasili i iz Grada Zagreba. I oni apeliraju na Zagrepčane i posjetitelje da nikako ne hodaju po zaleđenim jezerima.

- Upozorenje: Ne hodajte po zaleđenim jezerima i drugim vodenim površinama. Pozivamo sve građane Zagreba i sve posjetitelje da ne hodaju po zaleđenim jezerima i drugim vodenim površinama te da educiraju djecu o opasnostima koje takvo opasno ponašanje može imati. Ustanova Upravljanje sportskim objektima postavila je na desetke tabli i obavijesti upozorenja o zabrani izlaska na led na jezeru Jarun, na pozicijama mostova, regatne staze, malom i velikom jezeru. Također, pojačane su ophodnje zaposlenika ustanove i zaštitara na Jarunu i Bundeku, koji upozoravaju i odvraćaju ljude od izlaska na zaleđenu površinu jezera - pišu iz Grada.

Odmah nastavljaju:

- Podsjećamo i na apel koji je nedavno objavila Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba kako ne treba pretpostaviti da je led dovoljno debeo da izdrži težinu čovjeka. Kad led popusti, to se događa gotovo trenutno, bez ikakvog upozorenja. Pad u ledenu vodu izaziva šok od hladne vode, koji dovodi do nekontroliranog disanja, gubitka snage i ozbiljnih poteškoća, čak i kod snažnih i iskusnih plivača. Rizik od hipotermije je vrlo visok i može imati smrtne posljedice.

Tragedija na Jarunu u veljači 1991. godine

Sljedeći mjesec bit će 35 godina od tragedije na zagrebačkom Jarunu. Bila je subota, 23. veljače 1991. godine, kad su na zaleđeno jezero kročile djevojčice.

I tada su bila upozorenja da se to ne čini. One su upozorenja ignorirale. Desetak metara od obale led je popustio.

Djevojčice su upale u jezero. Tri su uspjele izaći, jedna je ostala zarobljena ispod leda. Spasilačke službe ubrzo su stigle na mjesto događaja, no zbog zahtjevnih uvjeta i tankog leda izvlačenje je trajalo dugo. Unatoč naporima svih uključenih, djevojčici nažalost nije bilo spasa.