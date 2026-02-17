Zbog lošeg vremena u prekidu trajektne i katamaranske linije

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su: trajektne linije Sumartin-Makarska i Split-Vis te katamaranske linije: Split-Hvar-Korčula, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik i Pula-Zadar-Pula.

Neke su i izmjene u redu plovidbe - dok traje zamjena broda na brodskoj liniji 406 Zadar-Sali-Zaglav-Zadar, brzi brod Antonija će voziti prema prilagođenom redu plovidbe, s polaskom iz Zadra u 10:50, umjesto u 10:30.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni te skliski. Ponegdje ima magle. Mogući su odroni. Vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, posebice na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka i brzoj cesti DC1 Solin-Klis.

Povećana je gustoća prometa na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba; povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3), između čvorova Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane te između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Na graničnom prijelazu Tovarnki/Šid teretna vozila čekaju do 10 sati, a na prijelazu Bajakovo/Batrovci sedam sati, kao i na prijelazu s BiH Jasenovac/Donja Gradina.