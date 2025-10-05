Obavijesti

Zbog mećave na tibetanskoj strani Mt. Everesta zarobljeno 1000 ljudi: Blokirane su ceste

Stotine lokalnih stanovnika i spasilačkih timova raspoređene su da bi se pomoglo pri uklanjanju snijega koji blokira pristup području...

U nedjelju su organizirane spasilačke akcije da bi se omogućio pristup kampovima na tibetanskoj istočnoj padini Mount Everesta, gdje je mećava, po izvješćima kineskih državnih medija blokirala ceste i ondje zarobila gotovo 1000 ljudi, dok je u Nepalu uslijed vremenskih nepogoda poginulo 47 osoba.

Stotine lokalnih stanovnika i spasilačkih timova raspoređene su da bi se pomoglo pri uklanjanju snijega koji blokira pristup području, a ono se nalazi na nadmorskoj visini iznad 4900 metara, prenosi Jim News

Snježne su padaline počele još u petak navečer i nisu prestale tijekom cijele subote, objavljeno je na službenim WeChat računima lokalne turističke tvrtke okruga Tingri, koja je izvijestila da su prodaja ulaznica, kao i ulaz u slikovito područje Everesta privremeno obustavljeni od subote kasno poslijepodne. 

Na drugoj strani, u prekograničnom području Nepala, obilne su kiše pokrenule klizišta i bujične poplave zbog čega su blokirane prometnice i porušeni mostovi, a vremenske nepogode od petka su usmrtile najmanje 47 ljudi, objavila je policija.

Trideset i pet osoba poginulo je u odvojenim klizištima u istočnome okrugu Ilam koji graniči s Indijom. Devet se osoba vodi nestalima nakon što ih je odnijela vodena bujica, a u ostalim dijelovima zemlje tri su osobe smrtno stradale od udara groma.

