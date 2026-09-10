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Zbog Mladićevog pogreba traže sankcije: BiH poslala pismo svim članicama UN-a

Piše HINA,
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Zbog Mladićevog pogreba traže sankcije: BiH poslala pismo svim članicama UN-a
Foto: Aleksandar Jovanovic Cile
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Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković zatražio je od članica UN-a osudu komemoracije Ratka Mladića, ističući opasnosti koje takvi događaji predstavljaju za stabilnost regije.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH uputilo je državama članicama UN-a pismo u kojemu traži osudu i sankcije zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji, čiji su pokop i ceremonija uz vojne počasti bili okidač za zaoštravanje odnosa bošnjačkih i srpskih dužnosnika. 

Pismo ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića proslijeđeno je posredstvom Stalne misije BiH pri Ujedinjenim narodima. U njemu od država članica traži da javno osude institucionalno veličanje ratnoga zločinca Mladića i uvedu ciljane sankcije protiv dužnosnika i osoba koje su bile uključene u organiziranje komemoracije u Beogradu.

Uz to očekuje se i ponovno potvrđivanje autoriteta presuda međunarodnih sudova o genocidu u Srebrenici. 

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U pismu se upozorava na korištenje državnih resursa Srbije, vojnih struktura i počasti, što ocjenjuje izravnim pozivom na novi genocid. Od država se također traži odbacivanje poricanja, relativiziranja i političke reinterpretacije pravomoćno utvrđenih činjenica. 

Ratko Mladić pokopan je 7. rujna na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz vojne počasti i nazočnost tisuća ljudi. Obred u crkvi Svetog Luke predvodio je srpski patrijarh Porfirije, a lijes prekriven zastavom nosili su pripadnici srbijanske vojske. Na pogrebu su bili i srpski ministri te dužnosnici Republike Srpske. 

Mladić je umro 27. kolovoza u Haagu u 84. godini, dok je služio doživotnu kaznu zatvora. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. ga je osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uključujući genocid u Srebrenici te zločine počinjene tijekom opsade Sarajeva. 

Danima ne prestaje sukob oko Mladićeva krvavog nasljeđa između bošnjačkih i srpskih političara u BiH.

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Ministar obrane Zukan Helez pozvao je međunarodnu zajednicu da zbog ratnih zločina i veličanja zločinaca povuče potpis s mirovnoga sporazuma kojim je uspostavljena Republika Srpska. 

"Što se tiče Republike Srpske, valjda je međunarodnoj zajednici jasno sada kakvo su zlo stvorili. Pozivam međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja ove genocidne paradržavne tvorevine, a mi znamo šta nam je činiti nakon toga", rekao je Helez. 

Takvu su poruku u Republici Srpskoj shvatili kao poziv na rat, a cijeli verbalni sukob događa se dok traje kampanja za opće izbore što će se u BiH održati početkom listopada. 

Odgovorila mu je srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekavši da su njegove namjere "krenuti u džihad, dovoditi mudžahedine kao devedesetih". 

Bivši čelnik Republike Srpske Molorad Dodik je pak poručio da će Republika Srpska znati "odgovoriti na sve pritiske i pokušaje razgradnje njenog državotvornog statusa".    

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