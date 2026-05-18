EKONOMSKI RAT

Zbog napada na Iran, tvrtke izgubile 25 milijardi dolara

Piše HINA,
Foto: Hollie Adams

Tvrtke se bore s rastućim cijenama energije i prekinutim lancima opskrbe te trgovinskim rutama ugroženim zagušenjem u iranskom Hormuškom tjesnacu

Američko-izraelski rat s Iranom već je koštao tvrtke diljem svijeta najmanje 25 milijardi dolara, a račun nastavlja rasti, piše Reuters.

Pregled korporativnih izvješća od početka sukoba koje su podnijele tvrtke u Sjedinjenim Državama, Europi i Aziji nudi otrežnjujuć uvid u posljedice.

Tvrtke se bore s rastućim cijenama energije i prekinutim lancima opskrbe te trgovinskim rutama ugroženim zagušenjem u iranskom Hormuškom tjesnacu.

Najmanje 279 tvrtki navelo je rat kao okidač za akcije ublažavanja financijskog udara, uključujući povećanje cijena i smanjenje proizvodnje, pokazuje analiza.

Druge su obustavile isplate dividende ili otkup dionica, otpustile zaposlenike, uvele dodatne pristojbe za gorivo ili zatražile hitnu državnu pomoć.

Najnoviji preokret, posljednji u nizu uznemirujućih globalnih događaja za poslovanje nakon pandemije covida-19 i ruske invazije na Ukrajinu, smanjuje očekivanja za ostatak godine, budući da ne preostaje mnogo nade da će se postići sporazum o okončanju sukoba.

Petina tvrtki u pregledu, od proizvođača kozmetike, guma i deterdženata, preko operatera kruzera do zrakoplovnih kompanija, prijavila je financijski udarac zbog rata.

Većina ih ima sjedište u Europi, gdje su troškovi energije ionako bili povišeni, dok je gotovo trećina iz Azije, što odražava duboku ovisnost tih regija o naftnim i ostalim derivatima za gorivo s Bliskog istoka.

Uz to, stotine tvrtki do listopada prošle godine prijavile su više od 35 milijardi dolara troškova zbog carina predsjednika SAD-a Donalda Trumpa iz 2025. godine, koje je u različitim udjelima nametao zemljama diljem svijeta.

Zrakoplovne tvrtke čine najveći udio kvantificiranih troškova povezanih s ratom.

Oni predstavljaju gotovo 15 milijardi dolara, dok su se cijene mlaznog goriva gotovo udvostručile.

