Zbog novih pravila deseci američkih novinara napustili su Pentagon i vratili akreditacije

Zbog novog ograničenja u svom radu deseci američkih novinara vratili su svoje akreditacije i napustili Pentagon.

Gotovo jednoglasno novinari, među kojima je i konzervativni medij FoxNews, odbacili su nova pravila koje je uveo ministar rata Pete Hegseth.

Prema tim pravilima novinari bi mogli biti izbačeni ako budu izvještavali o informacijama koje ministar nije prethodno odobrio za objavu.

Nova pravila svog ministra podržao je i predsjednik Donald Trump.