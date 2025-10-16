Prema novim pravilima novinari bi mogli biti izbačeni ako budu izvještavali o informacijama koje ministar nije prethodno odobrio za objavu...
PRAVILA PODRŽAO I TRUMP
Zbog novih pravila deseci američkih novinara napustili su Pentagon i vratili akreditacije
Zbog novog ograničenja u svom radu deseci američkih novinara vratili su svoje akreditacije i napustili Pentagon.
Gotovo jednoglasno novinari, među kojima je i konzervativni medij FoxNews, odbacili su nova pravila koje je uveo ministar rata Pete Hegseth.
Prema tim pravilima novinari bi mogli biti izbačeni ako budu izvještavali o informacijama koje ministar nije prethodno odobrio za objavu.
Nova pravila svog ministra podržao je i predsjednik Donald Trump.
