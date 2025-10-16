Obavijesti

News

Komentari 0
PRAVILA PODRŽAO I TRUMP

Zbog novih pravila deseci američkih novinara napustili su Pentagon i vratili akreditacije

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein

Prema novim pravilima novinari bi mogli biti izbačeni ako budu izvještavali o informacijama koje ministar nije prethodno odobrio za objavu...

Zbog novog ograničenja u svom radu deseci američkih novinara vratili su svoje akreditacije i napustili Pentagon. 

Gotovo jednoglasno novinari, među kojima je i konzervativni medij FoxNews, odbacili su nova pravila koje je uveo ministar rata Pete Hegseth.

DRAMA NA LETU ZA SAD Avion kojim je letio Hegseth morao hitno sletjeti u Britaniji
Avion kojim je letio Hegseth morao hitno sletjeti u Britaniji

Prema tim pravilima novinari bi mogli biti izbačeni ako budu izvještavali o informacijama koje ministar nije prethodno odobrio za objavu. 

Nova pravila svog ministra podržao je i predsjednik Donald Trump. 

OSTALO

