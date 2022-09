Zbog pijanih divljaka na cesti ove obitelji više nema: 'Bili su puni ljubavi prema djeci...'

Nesreća me jako pogodila, no ne znam puno detalja. To je bila prekrasna i skladna mlada obitelj, jako omiljena u susjedstvu. Spremni su bili uvijek pomoći ako je bilo potrebno. Bili su roditelji puni ljubavi prema svojoj djeci, doista jedna vrlo uzorna mlada obitelj, što se u današnje vrijeme rijetko sreće, još pod dojmom događaja poručila je susjeda mlade obitelji iz Mostara, čija su čak tri člana izgubila život u stravičnom udesu u subotu navečer kraj Mostara.