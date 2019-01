'Izraelci dolaze idući tjedan i objasnit će probleme oko F-16'

Sjećanje na Kristovo rođenje prilika je za osnaživanje vjere u mir, solidarnost i toleranciju među ljudima, kao i u zajedništvo rješavanja pitanja važnih za sve naše sugrađane. Vjera u bolje sutra ujedinjuje naša građane bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost, a božićno vrijeme dodatna je prilika za jačanje suradnje i uvažavanje, rekao je premijer.

- Podrška koju pripadnici srpske nacionalne manjine daju saborskoj većini i Vladi nije mala stvar s obzirom na bremenitu povijest hrvatsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću - rekao je premijer Andrej Plenković u nedjelju na domjenku Srpskog narodnog vijeća (SNV) u povodu pravoslavnog Božića, naglasivši kako su kroz tu podršku oni istinski akteri političke i društvene scene te sudjeluju u uređivanju svih pitanja koja se odnose na prava manjina.

Plenković ističe da su međusobno razumijevanje i tolerancija temelj hrvatskog društva te djelovanja Vlade te mu je, rekao je, stoga posebno drago da u Hrvatskom saboru već treću godinu uživaju podršku i povjerenje zastupnika svih nacionalnih manjina, uključujući i zastupnika srpske nacionalne manjine koji tako izravno sudjeluju u donošenju javnih politika.

- To nije mala stvar jer svi dobro znamo da je povijest hrvatsko-srpskih odnosa u 20. stoljeću bila bremenita i da nije bila jednostavna - rekao je.

Na te odnose izravno utječe i kvaliteta odnosa između Zagreba i Beograda, dodaje premijer.

- I kao što se trajna pomirba između Francuske i Njemačke nije dogodila preko noći, trebat će još vremena da zacijele još friške rane u odnosima između Hrvatske i Srbije - ustvrdio je.

Posebno bolnim pitanjem koje opterećuje te odnose pritom ističe pitanje nestalih osoba.

- Nerješavanje tog pitanja znatno usporava potreban proces pomirbe, jer nas drži u prošlosti i onemogućava nam da se okrenemo izgradnji budućnosti - rekao je.

S tim je povezano, nastavio je premijer, i pitanje povratka koje, kaže, treba dovršiti u svim smjerovima.

- Tu je i pitanje istine – jer bez istine nema suočavanja s prošlošću, bez istine nema pomirbe, nema izgradnje zajedničke budućnosti. Ovo govorim stoga što smatram da je u hrvatskom društvu potrebna pomirba, tolerancija, međusobno uvažavanje - naglasio je.

Drži da pripadnici manjina trebaju podržavati parlamentarnu većinu i biti njezin dio jer, ističe, samo tako postaju istinski akteri na političkoj i društvenoj sceni i samo tako mogu pomoći Vladi i parlamentarnoj većini da još bolje uređuje zakonska, materijalna, financijska i institucionalna pitanja koja se odnose na prava manjina.

- U to iskreno vjerujem i smatram da je to put kojim ćemo nastaviti. Smatram da je to put koji može omogućiti Srbima u Hrvatskoj kvalitetan položaj, realizaciju njihovih prava i njihovo mjesto u našem društvu, koje zajednički trebamo graditi kao društvo i državu u kojoj se međusobno gradi povjerenje, u kojoj se poštuju građanska prava, u kojoj se uvažavaju manjinske posebnosti i identitet koji društvo čine bogatijim - rekao je.

Blagdan Božića, Kristovog rođenja, dodao je na kraju svoga govora, treba biti temelj razumijevanja i uzajamnog poštovanja svih kršćanskih vjernika u Hrvatskoj.

- Jer, ono što je zajedničko svima nama je vjera i nada u bolje i pravednije sutra za naše obitelji, bližnje i cjelokupno hrvatsko društvo. Stoga neka ovaj Božić svim kršćanskim vjernicima bude poticaj za dijalog i suradnju i izgradnju društva tolerancije i povjerenja - poručio je Plenković čestitavši u ime Vlade i svoje sobno ime svim pravoslavnim vjernicima sretan i blagoslovljen Božić uz pozdrav 'Mir Božji, Hristos se rodi!'.

Plenković: Istina je ključna za pomirbu u Hrvatskoj

Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u nedjelju kako je istina ključna za pomirbu u Hrvatskoj te kako se ona odnosi na to da je Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićeva velikosrpskog režima.

Plenković je to izjavio odgovarajući na pitanja novinara na primanju SNV-a u zagrebačkom Hotelu Sheraton te dodao kako je važno u procesu suočavanja s prošlošću napraviti iskorake. Radimo na integraciji srpske manjine u Hrvatskoj, napomenuo je dodavši kako je proces mirne reintegracije jedna od najvećih ostavština predsjednika Franje Tuđmana na kojem treba graditi, jer je taj model spriječio brojne nove žrtve.

Smatra kako su pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj svjesni svih okolnosti te naglasio kako i oni daju doprinos modernoj Hrvatskoj. Čine to, istaknuo je, prema vremenskom kalendaru za koji smatruju da je njima primjeren.

Na pitanje o rastu zastupnika Bandićeva saborskog kluba podsjetio je kako je i HDZ izgubio svoja tri zastupnika, koji su u Sabor ušli zahvaljujući njegovoj pogrešci. Za njih ni na koga drugog ne svaljujem odgovornost, nego ju preuzimam na sebe, rekao je Plenković dodavši kako bi se oni koji sada plaču trebali zapitati koga su i kako stavljali na liste.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Naglasio je da parlamentarna većina ima 77 zastupnika, a sve ovo što se sad događa - slabosti HSS-a, SDP-a i MOST-a - to su procesi koji se odvijaju nevezano za Vladu i HDZ.

Napomenuo je i kako je proces kupnje borbenih zrakoplova od Izraela provjeren.

- Hrvatska je imala stručni tim koji je analizirao sve ponude - rekao je dodavši kako je izraelska ponuda tada, na temelju procjene stručnoga tima, ocijenjena kao najbolja i najkompletnija.

Sada su s američke strane artikulirane rezerve koje na ovaj način ranije nisu bile artikulirane, istaknuo je Plenković.

Naglasio je kako očekuje dodatno očitovanja izraelske strane. Podsjetio je da je još u siječnju prošle godine poslao na dodatno očitovanje jedno izaslanstvo u Izarel, a drugo u SAD, i dodao kako su se izaslanstva tada vratila s pisanim izvješćima da je "to sve uredu".

Na temelju toga su, naglasio je, donesene konačne odluke. Dodao je i kako će, prema navodima MORH-a, izraelsko izaslanstvo idući tjedan boraviti u Zagrebu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Opovrgnuo je pisanje medija o postojanju dokumenta koji je američka strana navodno poslala Hrvatskoj o tomu da nije moguća prodaja njihovih zrakoplova.

- Ne. Ja taj dokument nisam vidio, ne znam o čemu se radi - rekao je.

Ovo je jedna situacija koja nije dobra, ali tu nema nikakve štete za državni proračun, rekao je Plenković i dodao kako ugovor nije potpisan, te da je Vlada isključivo donijela odluku o odabiru.

Kao što je odluku donijela, tako je može i poništiti, poručio je hrvatski premijer.