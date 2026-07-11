Zbog portreta bivše kancelarke Angele Merkel povećan broj posjetitelja berlinskog muzeja Bode

Novootkriveni portret bivše njemačke kancelarke Angele Merkel utjecao je na golem porast posjetitelja berlinskog muzeja Bode.

Otkad je 1. srpnja slika izložena broj posjetitelja naglo je porastao, rekao je glasnogovornik kompleksa u kojem se nalazi muzej, najpoznatijeg po svojim zbirkama skulptura, bizantske umjetnosti, kovanica i medalja.

- Dnevni broj posjetitelja u prosjeku je 85 posto veći nego u lipnju - kazao je, dodavši da se trenutačno dnevno evidentira 900 posjeta, premda je još nemoguće reći hoće li se takav trend i nastaviti.

Merkel, koja je vodila Njemačku 16 godina do prosinca 2021., odlučila je da njezin portret naslika francusko-njemački umjetnik Jérémie Queyras, dvadesetosmogodišnjak koji dolazi iz glazbeničke obitelji iz Freiburga.

Slika je prikazuje u jarkoplavom sakou na zlatnosmeđoj pozadini. Bivša kancelarka kazala je da je plavi sako odabrala jer je boja snažna i dominantna.

Posjetitelji sliku mogu vidjeti izloženu do 4. listopada u muzeju Bode, smještenom samo nekoliko metara od Merkelina doma u glavnome gradu. Nakon toga bit će na posudbi u prostorima Kancelarskog ureda.