Zbog 'poskoka' dobio kaznenu prijavu: Na noge digao i HGSS

Omiška policija dovršila su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom koji je u utorak iza ponoći na noge dignuo petoricu pripadnika HGSS-a, 14 vatrogasaca, policiju i Hitnu lažno dojavivši da ga je ugrizao poskok na stazi Leopold Mandić u omiškom zaleđu.

No, kako smo ranije izvještavali, mladića nije ugrizao poskok već je bježao policiji. Po uhićenju, policija je mladića, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djelo lažna uzbuna, uz kaznenu prijavu predala policijskom pritvorskom nadzorniku. Inače, za to kazneno djelo predviđena je kazna do tri godine zatvora.

Kako izvještavaju iz PU splitsko-dalmatinske, policija je na omiškom području, u mjestu Zakučac, 20. kolovoza oko 00.15 sati uočila motocikl u prometnom prekršaju. Vozio je u suprotnom smjeru. Policijski službenici su ga pokušali zaustaviti, na što se isti oglušio i dao u bijeg.

Motocikl je kasnije pronađen uz cestu, a u 3.40 sati iz Doma zdravlja stiže obavijest da je jedna osoba telefonskim putem zatražila liječničku pomoć zbog ugriza zmije. Pozvani su gorski spašavatelji i vatrogasci, a na teren je stigla i policija. Kako smo ranije pisali, gorski spašavatelji su odmah shvatili da nije riječ o ugrizu zmije. Mladić je na nozi imao tek nekoliko ogrebotina. No, vrlo su ozbiljno pristupili slučaju te ga na nosilima donijeli ravno pred policijske službenike. Mladić je naime smatrao da će pozivom HGSS-u po njega stići helikopter te da će se tako spasiti od policije.