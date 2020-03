'Potres nije uništio korona virus, nemojte se grupirati!'

9.23

Nakon potresa normalno da se želimo grupirati jer je to teško i ružno iskustvo, diljem grada vidimo ljude da su se grupirali no potres nije uništio korona virus, koliko god vam to teško padalo ne smijete se grupirati u grupe veće od dvoje troje ljudi s najbližim ljudima, ne iditi više od toga. Morate se i dalje držati svih uputa Nacionalnog stožera i držati socijalnu distancu to je ključno. Također ako ste izašli van, danas je hladno pa vas molimo da uzmete deke, zimske jakne, stavite šalove preko usta. Držite socijalnu distancu i toplo se obucite. Upozorite i druge da drže socijalnu distancu od vas, objavila je Civilna zaštita.