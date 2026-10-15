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Zbog povlačenja CE-ZA-R-a poništava se javna nabava za sanaciju otpada u Gospiću

Piše HINA,
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Zbog povlačenja CE-ZA-R-a poništava se javna nabava za sanaciju otpada u Gospiću
Gospić: Uvođenje izvođača radova za posao prekrivanja otpada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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C.I.O.S. Grupa ranije je objavila da se njezina članica CE-ZA-R povlači iz zajednice ponuditelja kako bi preostali članovi mogli nastaviti ugovaranje i provedbu sanacije.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poništit će postupak javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada u Gospiću zbog povlačenja jednog člana odabrane zajednice ponuditelja, izvijestio je u četvrtak direktor Fonda Luka Balen, nakon što je tvrtka CE-ZA-R objavila da se povlači iz tog posla.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je da to "neće bitno utjecati" na planirani rok sanacije od 12 mjeseci te da cijena radova neće biti viša. Nakon desetodnevnog žalbenog roka Fond namjerava pokrenuti novi, žurni postupak javne nabave, uz mogućnost primjene pregovaračkog postupka.

Balen je na konferenciji za novinare rekao da je Fond u četvrtak putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zaprimio obavijest o istupanju jednog člana zajednice ponuditelja odabrane za uklanjanje rasutog opasnog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.

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C.I.O.S. Grupa ranije je objavila da se njezina članica CE-ZA-R povlači iz zajednice ponuditelja kako bi preostali članovi mogli nastaviti ugovaranje i provedbu sanacije. Međutim, Balen je pojasnio da prema Zakonu o javnoj nabavi istupanje jednog člana znači povlačenje cijele zajednice ponuditelja zbog čega se postupak mora poništiti.

Vučković: Novi postupak trebao bi trajati kratko

Vučković je istaknula da su se, prema mišljenju stručnjaka za javnu nabavu, stekli uvjeti za pregovarački postupak jer je riječ o opasnom otpadu, a dva prethodna otvorena postupka javne nabave nisu uspješno završena.

Prvi postupak poništen je zbog izostanka interesa ponuditelja, dok se drugi poništava zbog povlačenja jednog od članova odabrane zajednice.

Ministrica očekuje da će novi postupak trajati kratko jer su već provedena brojna ispitivanja i analize otpada, a potencijalni izvođači imaju informacije potrebne za pripremu ponuda.

Ocijenila je da na tržištu postoji interes za taj posao te da Hrvatska ima izvođače s odgovarajućim dozvolama i kapacitetima.

"Smatramo da ćemo sanirati u roku koji smo predložili, možda i brže", rekla je Vučković.

Na pitanje hoće li novi postupak utjecati na cijenu sanacije odgovorila je da ne želi unaprijed govoriti o promjenama cijene, ali je poručila da ona sigurno neće biti viša.

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Vrijeme potrebno za provedbu novog postupka, dodala je, može se iskoristiti za pripremu drugih aktivnosti, uključujući postupke povezane s prekograničnim zbrinjavanjem otpada.

Vučković je istaknula da Ministarstvo i Fond nastoje proširiti krug potencijalnih izvođača, uključujući tvrtke iz inozemstva, kako sanacija ne bi dugoročno ovisila o malom broju domaćih tvrtki.

Balen: Iz Gospića odvezeno oko 200 tona neopasnog otpada

Balen je izvijestio da se ostale aktivnosti sanacije u Gospiću nastavljaju prema planu. Dosad je odvezeno oko 200 tona neopasnog otpada pakiranog u velike vreće, namijenjenog korištenju u tehnološkim procesima cementara.

Naglasio je da cementare uzimaju uzorke otpada iz svake vreće te provode provjere kako bi se osiguralo da se na obradu upućuje isključivo neopasni otpad prikladan za njihove tehnološke procese.

Točne količine uklonjenog otpada bit će poznate nakon završetka radova, a Balen očekuje da će preostale vreće uskoro biti uklonjene s prostora ispred silosa.

Istodobno se nastavlja privremeno prekrivanje zakopanog otpada zaštitnom folijom. Prema njegovim riječima, radovi dobro napreduju, a postavljanje folije trebalo bi završiti tijekom sljedećeg tjedna.

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U pripremi javna nabava za treću fazu sanacije

Vučković je najavila da će Ministarstvo idućih dana predstaviti dokumentaciju za treću fazu sanacije, koja obuhvaća zakopani otpad, nakon čega slijedi pokretanje formalnog postupka javne nabave.

Govoreći o odgovornosti za nezakonito odlaganje otpada, Vučković je istaknula da država nastavlja aktivnosti radi utvrđivanja svih sudionika onečišćenja i mogućnosti naknade troškova sanacije.

Potvrdila je da su pokrenuti razgovori s Europskom komisijom jer je znatan dio otpada na sporne lokacije stigao iz inozemstva.

Prema službenim podacima, u Gospić je prekograničnim prometom stiglo najmanje 15.000 tona otpada, a stvarna količina mogla bi biti i veća.

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Ministrica je upozorila da postojeći instrumenti financijskog osiguranja neće biti "ni približno dovoljni" za podmirivanje troškova sanacije te najavila daljnje aktivnosti radi utvrđivanja odgovornosti i mogućeg potraživanja naknade štete od svih sudionika, uključujući inozemne pošiljatelje otpada.

Vučković je pritom naglasila da provođenje istrage i postojanje osnovane sumnje ne znače da je nečija krivnja dokazana.

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