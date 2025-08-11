Zbog požara evakuirali su više od 1.000 ljudi u Španjolskoj

Oko 400 ljudi raseljeno je u i oko grada Carucedo, a još 700 iz nekoliko gradova u blizini nalazišta Las Médulas, drevnog rimskog rudnika zlata poznatog po spektakularnim crvenim stijenama koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu Svjetske baštine. Prema riječima čelnika regionalne vlade Kastilje i Leóna, Alfonsa Manueca, nekoliko ovih požara uzrokovano je kriminalnim aktivnostima. "Bit ćemo neumoljivi prema počiniteljima ovih napada na živote i sigurnost ljudi te na našu povijesnu i prirodnu baštinu", napisao je na X-u.

Šumski požari pogodili su i regije Galicija (sjeverozapad) i Navarra (sjever).

Španjolska je na udaru toplinskog vala koji ulazi u drugi tjedan, s temperaturama koje u mnogim regijama idu do gotovo 40°C, a očekuje se da će ovaj toplinski val trajati barem do četvrtka.

Civilna zaštita izdala je upozorenje na šumske požare diljem zemlje, s visokim do ekstremnim rizikom.