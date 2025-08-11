Obavijesti

TOPLINSKI VAL

Zbog požara evakuirali su više od 1.000 ljudi u Španjolskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog požara evakuirali su više od 1.000 ljudi u Španjolskoj
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Više od tisuću ljudi evakuirano je u nedjelju zbog šumskih požara na sjeverozapadu Španjolske, koje su dodatno pojačali visoke temperature i jaki vjetrovi, priopćile su vlasti

Oko 400 ljudi raseljeno je u i oko grada Carucedo, a još 700 iz nekoliko gradova u blizini nalazišta Las Médulas, drevnog rimskog rudnika zlata poznatog po spektakularnim crvenim stijenama koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu Svjetske baštine. Prema riječima čelnika regionalne vlade Kastilje i Leóna, Alfonsa Manueca, nekoliko ovih požara uzrokovano je kriminalnim aktivnostima. "Bit ćemo neumoljivi prema počiniteljima ovih napada na živote i sigurnost ljudi te na našu povijesnu i prirodnu baštinu", napisao je na X-u.

Šumski požari pogodili su i regije Galicija (sjeverozapad) i Navarra (sjever).

Španjolska je na udaru toplinskog vala koji ulazi u drugi tjedan, s temperaturama koje u mnogim regijama idu do gotovo 40°C, a očekuje se da će ovaj toplinski val trajati barem do četvrtka.

ZAHVATIO 16.000 HEKTARA Vatrogasci tvrde: Velik požar na jugu Francuske bit će izvan kontrole najmanje do nedjelje
Vatrogasci tvrde: Velik požar na jugu Francuske bit će izvan kontrole najmanje do nedjelje

Civilna zaštita izdala je upozorenje na šumske požare diljem zemlje, s visokim do ekstremnim rizikom.

