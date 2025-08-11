Obavijesti

News

Komentari 0
STANJE NA CESTAMA

Zbog požara kod Jesenica zatvorena Jadranka magistrala

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Zbog požara kod Jesenica zatvorena Jadranka magistrala
Između Srime i Vodica planuo požar, vatrogascima pomaže kanader i air tractor | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je promet prema moru, a zastoji su na ulasku na autocestu pred naplatom Lučko

Zbog požara je zatvoren promet Jadranskom magistralom (DC8) između Splita i Omiša kod Jesenica. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez i korištenje obilaznih pravaca. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je promet prema moru, a zastoji su na ulasku na autocestu pred naplatom Lučko. U smjeru Zagreba na naplatnim postajama Demerje i Lučko nema dužih čekanja. Na A3 Bregana-Lipovac, na zagrebačkoj obilaznici od čvora Buzin prema naplati Lučko formirala se kolona duga oko 3 km.

Zbog jakog vjetra na A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, kao i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dok su na Krčkom mostu dodatno zabranjena dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Na autocesti A1 na dionicama Perušić-Otočac i Šibenik-Skradin vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h zbog životinje (pas) na cesti – vozači, budite posebno oprezni!

Pojačan je i putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na Maljevcu i Svilaju čekanja su i do sat vremena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'
NAKON OPERACIJE SRCA

Tajna Plenkovićeve forme. Evo što premijer ruča: 'Sve što sam jeo prije, morao sam zaboraviti'

Hrvatski premijer Andrej Plenković smršavio je 15-ak kilograma u zadnjih nekoliko mjeseci, a najviše mu je pomogla promjena prehrane.
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025