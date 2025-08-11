Zbog požara kod Jesenica zatvorena Jadranka magistrala

Zbog požara je zatvoren promet Jadranskom magistralom (DC8) između Splita i Omiša kod Jesenica. Vozači se pozivaju na maksimalan oprez i korištenje obilaznih pravaca. Na autocesti A1 Zagreb-Ploče-Karamatići pojačan je promet prema moru, a zastoji su na ulasku na autocestu pred naplatom Lučko. U smjeru Zagreba na naplatnim postajama Demerje i Lučko nema dužih čekanja. Na A3 Bregana-Lipovac, na zagrebačkoj obilaznici od čvora Buzin prema naplati Lučko formirala se kolona duga oko 3 km.

Zbog jakog vjetra na A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika, kao i na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle, dok su na Krčkom mostu dodatno zabranjena dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Na autocesti A1 na dionicama Perušić-Otočac i Šibenik-Skradin vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h zbog životinje (pas) na cesti – vozači, budite posebno oprezni!

Pojačan je i putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na Maljevcu i Svilaju čekanja su i do sat vremena.