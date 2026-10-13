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DALMACIJA

Zbog požara prirodna nepogoda za općine Milna i Nerežišća

Piše HINA,
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Zbog požara prirodna nepogoda za općine Milna i Nerežišća
Nerežišća: Tijekom poslijepodneva ponovno se razbuktao požar | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Pozivaju se svi pogođeni građani i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku

Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje općina Milna i Nerežišća te je pozvao sve pogođene građane i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku, a najkasnije do 20. listopada. 

Župan je Odluku o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane požarom za područje Općine Milna i Općine Nerežišća donio u ponedjeljak, 12. listopada, navodi se u priopćenju Splitsko-dalmatinske županije.

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Odlukom župana zadužuju se općinska povjerenstva za procjenu šteta pogođenih općina da hitno provedu sve zakonom propisane radnje, obrade prijave te unesu podatke u nacionalni Registar šteta.

Pozivaju se svi pogođeni građani i pravne osobe da štetu na svojoj imovini prijave u što kraćem roku.

Prijave se podnose u pisanom obliku izravno u prostorijama Općine Milna ili Općine Nerežišća isključivo na propisanom Obrascu PN.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana donošenja Odluke, što znači da pogođeni mještani svoje ispunjene obrasce moraju predati najkasnije do utorka, 20. listopada.

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