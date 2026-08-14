Zbog požara u Omišu sjednica Odbora za okoliš u Gospiću prebačena na ponedjeljak

Predsjednica Odbora za okoliš, Dušica Radojčić nakon obavljenih konzultacija s ključnim akterima, odgodila je današnju izvanrednu sjednicu zbog tragičnih požara u Omišu i na Pelješcu. U ovakvoj situaciji prioritet mora biti zaštita ljudi na područjima zahvaćenim požarima te puna angažiranost svih nadležnih institucija na gašenju požara i saniranju posljedica.

Kako bi građani Gospića što hitnije dobili odgovore koje zaslužuju, nova sjednica zakazana je za ponedjeljak, 17. kolovoza, u 16 sati u Gospiću.

Nadamo se što skorijem smirivanju situacije kako na području Omiša, tako i na Pelješcu, gdje se vatrogasci također bore s požarima. Ovim putem želimo još jednom ozlijeđenima brz oporavak, a evakuiranima brz povratak kućama te zahvaljujemo svim službama koje su na terenu. U mislima smo s našim vatrogascima koji i ovaj puta pokazuju iznimnu hrabrost i posvećenost, objavio je Možemo! na svojoj Facebook stranici.

Na sjednicu su bile pozvane ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i ministrica zdravstva Irena Hrstić , a dolazak je potvrdio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić koji je, koliko mu to omogućavaju interesi istrage, trebao odgovoriti na pitanja kaznenopravne odgovornosti.

Potpredsjednik Odbora Željko Lacković predložio i sudjelovanje ličko-senjskog župana Ernesta Petryja, gospićkog gradonačelnika Darka Milinovića, direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luke Balena, ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka i predstavnika Državnog inspektorata. Za treću točku predložio je i ministra pravosuđa Damira Habijana radi pojašnjenja izmjena Kaznenog zakona kojima je uvedeno kazneno djelo ekocida.

Predsjednica saborskoga Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić sazvala je 32. sjednicu Odbora zbog izvanredne situacije povezane s nezakonitim odlagalištem opasnog otpada u krugu bivšeg PPK Velebit u Gospiću.