Kaznena prijava protiv Bunjca zbog prijetnji saborskoj straži

Policija je Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijela kaznenu prijavu protiv zastupnika Živog zida Branimira Bunjca zbog pokušaja prisile prema službenoj osobi i prijetnje na štetu trojice stražara, javlja Telegram.

Prijava je uslijedila nakon incidenta koji se prije dva tjedna dogodio u Saboru. Podsjetimo, oko jedan sat poslije ponoći, tijekom saborske rasprave o SDP-ovoj interpelaciji o radu Vlade na provedbi strukturnih reformi, iz sabornice je izbačen Bunjčev stranački kolega Ivan Pernar.

Kako je nakon dvije opomene Pernar nastavio govoriti o Ivi Sanaderu i tajnim fondovima, i nije se dao smesti i sam izaći, ponovno ga je saborska straža počela iznositi iz sabornice. Bunjac je u tom trenutku krenuo spašavati Pernara. Počeo je vikati i naguravati se sa saborskom stražom.

- Dosta toga, sram vas bilo! Nemate pravo na to! Mrš, još mi jednom uzmi nešto iz ruke, kunem ti se - nećeš živ izaći odavde! Mrš, smeće, mrš! - vikao je Bunjac, između ostalog.

Sljedećeg dana, Bunjac se opravdavao da su prijetnje izrečene u afektu.

- To je bio afekt, to što sam izgovorio je apsolutno neprimjereno. Žao mi je zbog riječi koje sam izgovorio, ali mi nije žao što sam branio kolegu, prijatelja, a prije svega čovjeka i što sam se suprotstavio stražarima. Trebao sam pregristi jezik, ali mislim da nije bilo razloga za takvu silu. Oni su sami započeli agresiju, a kad se netko brani, onda se čude - poručio je Bunjac pojašnjavajući kako on nije apsolutno ništa napravio niti pokušao spriječiti izbacivanje Pernara van iz sabornice, nego je 'pukao' kad su mu stražari oteli mobitel iz ruke - kazao je.