Zbog proslave zatvaraju ključnu zračnu luku u Washingtonu

Nacionalna zračna luka Ronald Reagan u Washingtonu bit će zatvorena 4. srpnja počevši od podneva po lokalnom vremenu zbog događanja povodom 250. obljetnice SAD-a u glavnom gradu, uključujući vojni prelet. Kako je priopćila Metropolitanska uprava zračnih luka Washingtona (MWAA), zračna luka, smještena u Virginiji blizu središta Washingtona, D.C., također će biti zatvorena na nekoliko sati 3. srpnja zbog proba. Zatvaranja će prisiliti na otkazivanje stotina letova. Očekuje se da će se zračna luka ponovno otvoriti rano 5. srpnja. United Airlines je rekao da je "planirao ovo ograničenje i da je u skladu s tim napravio raspored kako ne bi bilo očekivanog utjecaja na putnike".

Zračna luka u Washingtonu suočila se s privremenim ograničenjima letova prošlog vikenda tijekom drugih događaja kojima se slavi 250. obljetnica osnutka SAD-a, uključujući borbe Ultimate Fighting Championshipa održane u Bijeloj kući.

MWAA je rekla da će se zračna luka suočiti s poremećajima zbog preleta središta grada ili drugih zračnih prikaza poput vatrometa ili skokova padobranom i na druge datume, uključujući 24. i 25. lipnja, 28. lipnja, 10. srpnja te 22. i 23. kolovoza.