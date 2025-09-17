Obavijesti

Prosvjed: Više od 900 turista zaglavilo kod Machu Picchua

Prosvjed: Više od 900 turista zaglavilo kod Machu Picchua
Više od 900 turista ostalo je "zaglavljeno" u peruanskom Aguas Calientesu, najbližem gradu Machu Picchu, svetom gradu Inka, nakon što je zbog prosvjeda prekinut putnički promet

Željeznički promet je obustavljen jer je ruta u peruanskoj planinskoj regiji Cusco bila blokirana "stijenama različitih veličina" zbog prosvjeda lokalnog stanovništva oko koncesija za rad turističkih autobusa. Ministar turizma Desilu Leon rekao je lokalnom radiju da je u ponedjeljak evakuirano 1.400 turista, ali da je oko 900 ostalo zaglavljeno u Aguas Calientesu, najbližem gradu najposjećenijem kulturnom mjestu u zemlji. Prosvjednici smatraju kako nedostaje transparentnosti i pravednosti u procesu zamjene turističkog autobusnog operatera Consettura nakon isteka koncesije, što otvara put različitim lokalnim tvrtkama da profitiraju od vitalne industrije.

Prosvjed je započeo prošli tjedan nakon što je istekla koncesija Consettura, autobusne tvrtke koja prevozi turiste iz Aguas Calientesa do ulaza u citadelu Inka iz 15. stoljeća.

Susjedni okrug angažirao je drugu autobusnu tvrtku, ali su prosvjednici u Aguas Calientesu spriječili su njezin promet.

Lokalna podružnica PeruRaila izjavila je da su prosvjednici prekinuli dio željezničke trase, što je usporilo evakuaciju turista.

Udruženje hotelskih, ugostiteljskih i turističkih poslovnih udruženja Perua za krizu okrivljuje pokrajinsku općinu Urubamba. U izjavi se predlaže da Predsjedništvo Vijeća ministara izravno intervenira u rješavanju sukoba.

Predstavnici industrije naglasili su da 60% gospodarstva Cusca ovisi o turizmu i upozorili da stalni sukobi plaše posjetitelje, šteteći tisućama obitelji koje ovise o hotelima, restoranima, prijevozu i drugim turističkim uslugama.

Sindikati su predložili da se povijesno svetište Machu Picchu prepozna kao ključna nacionalna imovina kako bi se zaštitila njegova strateška infrastruktura. Taj status jamčio bi neprekinuti kontinuitet njegovog djelovanja, što bi pomoglo u sprječavanju ekonomskih i društvenih utjecaja na zajednice u tom području.

U izjavi se također predlaže formiranje novog tehničkog tijela koje će zamijeniti trenutnu Jedinicu za upravljanje Machu Picchuom. Prema sindikatima, novi entitet imao bi misiju koordinacije očuvanja kulturne i prirodne baštine s održivim upravljanjem turizmom, promičući trajni model upravljanja.

