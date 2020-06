Zbog puknuća vrelovoda neka će zagrebačka naselja biti bez tople vode i do tri dana...

Zbog sanacija vrelovoda u Ulici Brune Bušića te na Horvaćanskoj cesti, HEP-Toplinarstvo će privremeno prekinuti isporuku toplinske energije koja se koristi za pripremu tople vode za nekoliko zagrebačkih naselja...

<p>Krajnji kupci u naselju Središće bez tople vode će biti od 5. lipnja u 12 sati do 6. lipnja u poslijepodnevnim satima, a krajnji kupci u naseljima Vrbani, Jarun, Gajevo i Staglišće bez tople vode će biti od 7. lipnja u 20 sati do 10. lipnja u jutarnjim satima, stoji u priopćenju HEP-Toplinarstva.</p><p>Radnici HEP-Toplinarstva ulažu maksimalne napore da se puknuća vrelovodnih cijevi saniraju u što kraćem roku te mole krajnje kupce za strpljenje i razumijevanje do ponovne uspostave isporuke toplinske energije za pripremu tople vode.</p>