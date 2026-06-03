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Zbog puknuća vrelovoda u ZG-u dio naselja nema toplu vodu

Piše 24sata,
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Zbog puknuća vrelovoda u ZG-u dio naselja nema toplu vodu
ILUSTRACIJA | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Usred toliko loših vijesti, treba dodati da će naselja Gredice, Vrbani, Jarun, Gajevo i Staglišće dobiti toplu vodu.

Od 2.do 8. lipnja dio naselja Kruge, adrese 3, 26, 44, 44a i 46-52 te Ulica Vukovara 220 bit će bez tople vode, piše Radio Sljeme.

Uz to, od 3. lipnja pa sve do završetka sanacije puknuća vrelovoda na Trešnjevki bez tople vode naselja Voltino, Rudeš, Špansko, Malešnica, Gajnice i dio naselja Stenjevac.

Ukoliko u vašem objektu nema isporuke toplinske energije, a ne nalazi se na ovom popisu, možete nazvati broj 0800 1003.

Usred toliko loših vijesti, treba dodati da će naselja Gredice, Vrbani, Jarun, Gajevo i Staglišće dobiti toplu vodu. 

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Komentari 2
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