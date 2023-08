Zbog radova HEP-a u Zagrebu će opet biti zatvoren podvožnjak na Miramarskoj preko vikenda

Zbog potrebe izvođenja radova uklanjanja parapetnog zida u sklopu revitalizacije vrelovodne mreže koje provodi HEP Toplinarstvo kao investitor radova, Miramarski podvožnjak na dijelu od Mihanovićeve ulice do Miramarske ceste, od subote 26.08. od 07.30 sati do ponedjeljka 28.08. do 04.00 sata, bit će zatvoren za sav promet, izvijestili su iz Grada Zagreba.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

· Mihanovićeva ulica – Marulićev trg – Vodnikova ulica – Savska cesta – Ulica grada Vukovara – Miramarska cesta i

· Miramarska cesta – Koturaška cesta – Savska cesta – Žerjavićeva ulica – Svačićev trg – Kumičićeva ulica – Mihanovićeva ulica

Pješacima su poručili da se koriste pješačkim pothodnikom u Runjaninovoj ulici ili Podhodnikom Importanne.

A u ponedjeljak počinju i radovi na Grškovićevoj, na dijelu od ulice Medveščak do Rockfellerove ulice. Trajat će do 11. rujna u 4 sata i do tad će ulica biti zatvorena za promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

· Medveščak - Gupčeva zvijezda - Mirogojska cesta - Al. Hermana Bollea - Bijenička cesta - N. Grškovića i obratno

· Bijenička cesta - Voćarska - Vončinina - Vlaška - Šoštarićeva - Ribnjak.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati, prema privremeno postavljenoj regulaciji.