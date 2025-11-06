Zbog radova, na dionici A4, kolona vozila od pet kilometara

Kolona vozila u zoni radova na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Sveta Helena i Sesvete u smjeru Zagreba, duga je oko pet kilometara, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u četvrtak.

Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na DC25 Korenica-Lički Osik kod mjesta Nikšiči konji su na cesti i vozi se usporeno.

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremeno se vozi usporeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama pa vozače iz HAK-a upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Produžuje se održavanje "teretne linije" s polascima iz Splita u 6 sati i povratno iz Starog Grada u 14,30 sati radnim danima, osim subotom, nedjeljom i blagdanom do 7. studenoga.

Brod na liniji Šibenik-Zlarin-Prvić Luka- Prvić Šepurine -Vodice, zbog radova na rekonstrukciji rive, ne pristaje u Prvić Luku.