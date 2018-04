Zbog radova na 'Tuđmanu', od 0 do 24 h radit će ZL Rijeka...

U Zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman od 4. travnja počinju noćni radovi na uzletno-sletnoj stazi, a za vrijeme tih radova čije je predviđeno trajanje dva mjeseca i prema naredbi ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, od 0 do 24 sata bit će otvorena Zračna luka Rijeka.

"Od 4. travnja počinju radovi na dijelu betonskog kolnika uzletno-sletne staze Zračne luke Franjo Tuđman. Radovi će se izvoditi noću, nakon završetka redovitog prometa, a uzletno-sletna staza otvarat će se ponovno ujutro, prije početka redovitog prometa", iznose iz tvrtke-koncesionara zagrebačke zračne luke MZLZ.

Poručuju da radovi neće ometati redovito odvijanje prometa, te da je, iako je planirano vrijeme radova maksimalno dva mjeseca, moguće da to bude i kraće, ovisno o vremenskim uvjetima.

U povodu tih radova, ministar mora, prometa i infrastrukture Butković donio je naredbu, kojom će se, kako su izvijestili iz tog Ministarstva, omogućiti nesmetan zrakoplovni promet.

"Naredba ministra o vremenu otvorenosti aerodroma donosi se na temelju Zakona o zračnom prometu, dva puta godišnje, i to za razdoblje od ožujka do listopada i od listopada do ožujka, odnosno, za ljetni i zimski red letenja, i odnosi se na svih devet zračnih luka u Hrvatskoj", ističu iz Ministarstva.

Naglašavaju i da se naredbom određuju vremena otvorenosti aerodroma, a prema onoj od 31. listopada 2017. zagrebačka Zračna luka Franjo Tuđman bila je jedina zračna luka u Hrvatskoj otvorena 24 sata dnevno.

Novom se naredbom određuje da 24 sata dnevno, dok traju ti radovi, bude otvorena Zračna luka Rijeka.