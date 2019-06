Zbog snenog vijećnika odgodili su raspravu o radnom vremenu

Na maratonskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća svega je bilo, čak i (polu)romantičnih trenutaka – pomirbeno su se poljubili Mirna Kovačić iz HNS-a te Tonči Blažević (HSLS), uz pljesak svih vijećnika nakon uspješne pomirbene inicijative nepopravljivog emotivca i gradonačelnikova savjetnika Ivice Grubišića Gire, a koji su imali vatrenu čarku nešto ranije na hodnicima Banovine. Bilo je i “fajta”, sve to skupa bez Željka Keruma. A bilo je i pogrešaka. I to oko jedne od očekivanijih odluka, one o produljenju rada splitskih lokala.

Buka, odnosno rad kafića do sitnih sati stvara probleme stanovnicima Grada pod Marjanom pa se oko toga povela zanimljiva rasprava. Kako bilo, na koncu su kao krajnji rok za ključ u bravu ugostiteljskim objektima određena dva sata poslije ponoći vikendom. Buka ispred se spominjala onako fakultativno, čini se da nema te inspekcije koja može mjeriti decibele (što zapravo smeta lokalce) pa ni kažnjavati prekršitelje, osim paušalne zabrane puštanja glazbe na otvorenom prije ponoći.

Svi su rekli što se imalo, prijedlog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare je usvojen uz prihvaćanje amandmana vijećnika MOST-a. Pa je sjednica nastavljena. No, satima kasnije, Ante Čikotić (MOST) je pred već iscrpljene vijećnike oko 18 sati bacio “bombu”: uočio je da se u tekstu odluke potkrala tehnička pogreška, odnosno da se odluka koju su donijeli satima ranije odnosi na kioske, a ne lokale. Jednostavno se pozvalo na drugi stavak iste odluke. Kako je originalna odluka usvojena jednoglasno, tako se pristupilo glasovanju i Čikotićevog prijedloga da se odmah ispravi ta tehnička pogreška, pa su ponovno sve ruke bile u zraku. Sve, osim jedne...

Preciznije, neočekivana promjena usporenog ritma prenula je Sašu Horvata, vijećnika Kerumovog HGS-a. U prvi mah je i on podigao ručicu, no potom je shvatio da je možda nekakva podvala u igri. Nisu uspjela uvjeravanja ostalih vijećnika da se o tome već glasovalo te da se ispravlja tehnička pogreška. Nije vjerovao ni rođenim očima – jer kada ruke u ovom sazivu dignu HDZ, MOST, Pametno i SDP, onda je stvarno teško moguća nekakva zakulisna igra. Ne, iz polusna trgnuti vijećnik nije želio ništa riskirati. Pa se dosjetio spasonosnih riječi:

- Tražim petominutnu stanku u ime kluba zastupnika HGS-a!

Što je umalo izazvalo salve smijeha. Horvat je možda tek treći “igrač” na listi (nakon Keruma i Jure Šundova, kojih nota bene danas nije bilo) HGS-a, no puno zanimljivije, u tom trenutku je bio jedini vijećnik HGS-a. Otišao je tako sam na stanku kluba zastupnika, vjerojatno se konzultirao mobitelom sa šefom. No potrajala je pauza gotovo 20 minuta. Što je, kada se Horvat vratio u vijećnicu, izrevoltiralo Čikotića.

Tako je MOST-ov vijećnik pozvao sve šefove stranaka i nezavisne sa strane: na koncu su se dogovorili, kad je već Horvat toliko nepovjerljiv, da od cijele odluke o radnom vremenu odustanu do nastavka ove sjednice Gradskog vijeća (najavljene za ponedjeljak) kada će se preslušati zapisnici kako bi se utvrdilo jeli riječ o tehničkoj pogrešci. Tek tada će se “amenovat” odluka o radnom vremenu. Možda nastavku bude prisutan i Kerum pa će kokice uz osvježavajuće piće doći kao obavezna oprema...