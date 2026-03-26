Zbog snježnog kaosa zabranili promet šleperima do Primorja. HAK: Ovo je stanje u prometu

Piše Antonela Šaponja,
Foto: HAK

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a vožnja je usporena na dijelovima cesta zbog sporije vozeće zimske službe

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na mjestima s obilnijim oborinama mogu se zadržavati veće količine vode. U priobalju puše jak vjetar, zbog čega su uvedene zabrane za određene skupine vozila. U Gorskom kotaru i Lici, zbog snijega i zimskih uvjeta, na snazi su ograničenja za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.

Trenutno ne postoji slobodan cestovni pravac za navedena vozila između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja ili Istre, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3.

U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a vožnja je usporena na dijelovima cesta zbog sporije vozeće zimske službe.

Zbog zimskih uvjeta između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica na autocesti A6 zabranjen je promet motornih vozila bez propisane zimske opreme, kao i teretnih vozila s priključnim vozilom. Vozila na koja se zabrana odnosi isključuju se na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke, odnosno prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba.

Babin Potok: Zimski uvjeti na državnoj cesti DC 52 Prozor - Vrelo Koreničko
Foto: Hrvoje Kostelac

Na autocesti A7, zbog olujnog vjetra, promet je između čvora Škurinje i čvora Orehovica dopušten samo za osobna vozila. Između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za I. i II. skupinu vozila, što uključuje autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Na Jadranskoj magistrali, zbog jakog vjetra, između Bakra i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za I. i II. skupinu vozila, uključujući autobuse na kat, vozila s prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Između čvora Prapratno i čvora Zaton Doli zabrana se odnosi na I. skupinu vozila, odnosno autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle.

Na dionici Ston–Zaton Doli promet je dopušten samo osobnim vozilima. 

Na državnoj cesti DC102, na mostu Krk, zbog jakog vjetra zabranjen je promet za I. i II. skupinu vozila, što uključuje autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet vozilima bez propisane zimske opreme i teretnim vozilima s priključnim vozilom na sljedećim cestama:

Sjeverozapadna Hrvatska:

DC546 Poklek – Gornji Vas

Gorski kotar:

DC3 Zdihovo – Delnice – Gornje Jelenje – Kikovica

DC32 Prezid – Delnice

DC42 Stubica (D3) – Ogiljinski Hreljin

DC203 Brod na Kupi – Delnice (D3)

DC305 Parg – Čabar

DC501 Gornje Jelenje – Oštrovica – Meja

DC549 Vrata (A6) – Fužine (ŽC5062)

Lika:

DC1 Donji Vaganac – Vrelo Koreničko

DC23 Jezerane – Žuta Lokva – Senj

DC25 Korenica – Lički Osik – Karlobag

DC42 Saborsko – Poljanak

DC50 Žuta Lokva – Lički Osik

DC52 Vrelo Koreničko – Prozor

DC217 Ličko Petrovo Selo – Novo Selo Koreničko

DC218 Nebljusi – Donji Lapac – Bjelopolje

DC429 Smoljanac – Prijeboj

- sve lokalne i županijske ceste na području Senja

Županijske ceste:

ŽC6075 Dubravice – Rupe (od 23. do 26. ožujka, od 07:00 do 15:00 sati zbog radova, s obilaskom preko ŽC6074 kroz Plastovo te ŽC6090 kroz Bratiškovci i Ićevo)

Gorski kotar:

ŽC5030 Platak – Kamenjak

ŽC5032 Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje (D3)

ŽC5034 Vrbovsko – Ravna Gora – Kupjak

ŽC5062 Kraljev Jarak – Fužine – Lukovo

ŽC5068 Hreljin – Zlobin – Fužine – Bukovac – Vrata

ŽC5191 Sopač (D3) – Mrkopalj – Tuk

- sve županijske i lokalne ceste na području Delnica, Čabra, Gornjeg Jelenja i Vrbovskog

Lika:

ŽC5203 Dobroselo – Brotnja

ŽC5217 Dobroselo – Mazin – Bruvno 

Vozačima se savjetuje praćenje aktualnih informacija o prometu putem mrežnih stranica ili mobilne aplikacije HAK-a. Također se preporučuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, održavati sigurnosnu udaljenost, ne kretati na put bez zimske opreme i, po mogućnosti, odgoditi putovanje dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.

