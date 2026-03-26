U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a vožnja je usporena na dijelovima cesta zbog sporije vozeće zimske službe
Zbog snježnog kaosa zabranili promet šleperima do Primorja. HAK: Ovo je stanje u prometu
Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a na mjestima s obilnijim oborinama mogu se zadržavati veće količine vode. U priobalju puše jak vjetar, zbog čega su uvedene zabrane za određene skupine vozila. U Gorskom kotaru i Lici, zbog snijega i zimskih uvjeta, na snazi su ograničenja za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Trenutno ne postoji slobodan cestovni pravac za navedena vozila između unutrašnjosti i Hrvatskog primorja ili Istre, zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka-Zagreb i državnoj cesti DC3.
U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a vožnja je usporena na dijelovima cesta zbog sporije vozeće zimske službe.
Zbog zimskih uvjeta između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica na autocesti A6 zabranjen je promet motornih vozila bez propisane zimske opreme, kao i teretnih vozila s priključnim vozilom. Vozila na koja se zabrana odnosi isključuju se na odmorištu Vukova Gorica u smjeru Rijeke, odnosno prije čvora Kikovica u smjeru Zagreba.
Na autocesti A7, zbog olujnog vjetra, promet je između čvora Škurinje i čvora Orehovica dopušten samo za osobna vozila. Između čvorova Rijeka Istok i Šmrika zabrana je prometa za I. i II. skupinu vozila, što uključuje autobuse na kat, motocikle, vozila s priključnim vozilom, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.
Na Jadranskoj magistrali, zbog jakog vjetra, između Bakra i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za I. i II. skupinu vozila, uključujući autobuse na kat, vozila s prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.
Između čvora Prapratno i čvora Zaton Doli zabrana se odnosi na I. skupinu vozila, odnosno autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle.
Na dionici Ston–Zaton Doli promet je dopušten samo osobnim vozilima.
Na državnoj cesti DC102, na mostu Krk, zbog jakog vjetra zabranjen je promet za I. i II. skupinu vozila, što uključuje autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.
Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet vozilima bez propisane zimske opreme i teretnim vozilima s priključnim vozilom na sljedećim cestama:
Sjeverozapadna Hrvatska:
DC546 Poklek – Gornji Vas
Gorski kotar:
DC3 Zdihovo – Delnice – Gornje Jelenje – Kikovica
DC32 Prezid – Delnice
DC42 Stubica (D3) – Ogiljinski Hreljin
DC203 Brod na Kupi – Delnice (D3)
DC305 Parg – Čabar
DC501 Gornje Jelenje – Oštrovica – Meja
DC549 Vrata (A6) – Fužine (ŽC5062)
Lika:
DC1 Donji Vaganac – Vrelo Koreničko
DC23 Jezerane – Žuta Lokva – Senj
DC25 Korenica – Lički Osik – Karlobag
DC42 Saborsko – Poljanak
DC50 Žuta Lokva – Lički Osik
DC52 Vrelo Koreničko – Prozor
DC217 Ličko Petrovo Selo – Novo Selo Koreničko
DC218 Nebljusi – Donji Lapac – Bjelopolje
DC429 Smoljanac – Prijeboj
- sve lokalne i županijske ceste na području Senja
Županijske ceste:
ŽC6075 Dubravice – Rupe (od 23. do 26. ožujka, od 07:00 do 15:00 sati zbog radova, s obilaskom preko ŽC6074 kroz Plastovo te ŽC6090 kroz Bratiškovci i Ićevo)
Gorski kotar:
ŽC5030 Platak – Kamenjak
ŽC5032 Crni Lug – Mrzle Vodice – Gornje Jelenje (D3)
ŽC5034 Vrbovsko – Ravna Gora – Kupjak
ŽC5062 Kraljev Jarak – Fužine – Lukovo
ŽC5068 Hreljin – Zlobin – Fužine – Bukovac – Vrata
ŽC5191 Sopač (D3) – Mrkopalj – Tuk
- sve županijske i lokalne ceste na području Delnica, Čabra, Gornjeg Jelenja i Vrbovskog
Lika:
ŽC5203 Dobroselo – Brotnja
ŽC5217 Dobroselo – Mazin – Bruvno
Vozačima se savjetuje praćenje aktualnih informacija o prometu putem mrežnih stranica ili mobilne aplikacije HAK-a. Također se preporučuje prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, održavati sigurnosnu udaljenost, ne kretati na put bez zimske opreme i, po mogućnosti, odgoditi putovanje dok se vremenski uvjeti ne stabiliziraju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+