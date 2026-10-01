Zbog sporne snimke s fešte gradonačelnika, kažnjeni su i policajci: 'Evo zore, evo dana...'

Gradonačelnik Popovače Josip Mišković prije više od godinu dana je na izborima osvojio novi mandat u nizu, a feštanje u čast toj pobjedi u jednom je slučaju završilo na sudu, piše Jutarnji list. Ukupno devet uzvanika proslave, od kojih su četvorica članovi tamburaškog sastava Ukradeno vrijeme, javno su se osramotili nakon što su snimljeni kako sviraju i pjevaju ustašku pjesmu "Evo zore, evo dana". Netko od gostiju je snimio video te atmosfere i podijelio ga online, a snimka je dospjela i do portala Dnevnik.hr.

Devet dana kasnije kutinskoj policiji stigla je poruka preko aplikacije za anonimne dojave e-Opažaj: "Znači na ovom videu, ovaj gospodin koji je između tamburaša, ovaj u HSP majici krupnije građe je aktivni djelatnik PU sisačko-moslavačke i pjeva ustašku pjesmu ... a radi se o događaju na proslavi izborne pobjede gradonačelnika...".

Odmah su pregledali snimku, detektirali pjevače i svirače te proveli istraživanje nakon kojeg je podnesen optužni prijedlog zbog kršenja članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Odlukom, pak, novljanske sutkinje, svaki mora platiti po 450 eura. Ujedno, svi osim jednog koji prima svega 197 eura vojne pomoći, moraju platiti još i po 30 eura sudskih troškova.

Foto: DNEVNIK.hr

Sporna snimka se pregledavala i u sudnici, a svi redom su, pa tako i dva policajca, isticali kako nitko od njih devet snimku nije sačinio, niti su ikome dozvolili snimanje, a kamoli da se ona gdje objavi.

Za policiju, kao i za sud, četvorica tamburaša su ustašku pjesmu pjevali i izvodili, a suoptužena petorica su s tamburašima pjevali i time vrijeđali osjećaje građana druge vjerske i etničke pripadnosti.

Obrazlažući presudu sutkinja je devetoricu okrivljenika podučila da se pjesma ‘Evo zore, evo dana‘ veže izravno za ustaštvo, da je to ustaška pjesma spjevana u čast ustaških časnika, zapovjednika elitne ustaške jedinice Crne legije i da je neki smatraju i neslužbenom ustaškom himnom.