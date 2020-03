Zbog straha od širenja virusa u Australiji nestalo toalet papira

Dok su ljudi u Hrvatskoj zbog straha od korona virusa opustošili trgovine kupujući velike količine prehrambenih namirnica. U Australiji se događa slična situacija, samo s toalet papirom.

Police u trgovinama na kojima se nalazio toalet papir potpuno su prazne, a tamo gdje je ostalo paketa, zalihe čuvaju stražari čime su ograničili prodaju.

Obavijesti na policama kupcima napominju kako jedan čovjek može kupiti najviše četiri paketa toalet papira.

Foto: Twitter/24sata

Radnici su nadopunjavali zalihe no, papira je u nekim trgovinama potpuno nestalo.

"Woolworths limits toilet paper sales as shoppers stock up amid coronavirus fears" https://t.co/ods2xmCnut

Panika od zaraze proširila se cijelom zemljom. Ljudi su masovno pokupovali zalihe potrepština. Najveći bijes vodi stvorio se kod ljudi koji zapravo trebaju kupiti toalet papir za uporabu, ali nemaju gdje.

Jedna twitter korisnica napravila je zanimljivu podjelu prioriteta koji obilježavaju trenutno stanje u zemlji:

- Australija: 1. Požari 2. Poplave 3. Korona virus 4. Nema toalet papira.

Australia

#1-the fires

#2- the flooding

#3- the coronavirus

#4- NO FUCKING TOILET PAPER

🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #toiletpapergate