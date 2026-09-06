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VRUĆE, VRUĆE

Zbog toplinskog udara i vjetra upalili alarm za nekoliko regija!

Piše 24sata,
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Zbog toplinskog udara i vjetra upalili alarm za nekoliko regija!
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Foto: Davor Javorović/Ivana Ivanović/Pixsell
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Danas nas očekuje iznimno vruć i sunčan dan diljem Hrvatske, uz temperature koje ponegdje prelaze 33°C i jaku buru podno Velebita.

Prema najnovijoj prognozi, Hrvatska je danas pod utjecajem toplinskog vala i pretežno sunčanog vremena. Već od ranih jutarnjih sati temperature su u porastu, a tijekom dana očekuju se vrijednosti između 28 i 33 °C, dok će u Dalmaciji lokalno biti i više. U unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjim i istočnim predjelima, jutro je obilježila umjerena do povećana naoblaka, no tijekom dana prevladavat će sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočnog smjera, dok će na istoku povremeno puhati i sjeverozapadnjak. Na Jadranu nas očekuje tipično ljetno vrijeme – pretežno sunčano i vrlo toplo. U prvom dijelu dana i ponovno navečer puhat će umjerena bura, podno Velebita jaka, povremeno s olujnim udarima, što može stvarati poteškoće u prometu i na moru. Poslijepodne će vjetar okrenuti na sjeverozapadni, a uz obalu i jugozapadni smjer.

Zagreb će također uživati u pretežno sunčanom danu, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će između 27 i 30 °C, dok će na Sljemenu biti nešto svježije, oko 23 °C. Idućih sati i dana savjetuje se oprez zbog visokih temperatura, posebice starijim osobama, djeci i kroničnim bolesnicima. Preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana te unos dovoljne količine tekućine.

Hrvatska sutra

Većinom sunčano, a danju vruće. Vjetar slab, na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu još u prvom dijelu dana slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna između 29 i 34 °C, piše DHMZ.

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Komentari 2
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